日本拘捕暗黑兼職招募者　竟為一對十多歲姊弟

日本熊本縣警察表示，他們拘捕了一對年僅16及18歲的姊弟，涉嫌在網上發有「暗黑兼職」的招聘廣告，這是罕有當地拘捕了網上的發布者。
日本熊本市警方表示，在上月有人從社交媒體上發布帖文，表示有可以短時間賺取高收入的兼職工作，呼籲有興趣的人聯絡。而據報有關的工作多數為擔任搶劫案的執行犯，或是協助提取欺詐案件的款項。警方之後在熊本市拘捕一對16歲及18歲的姊弟。當中姊姊是在一間的食肆任職，而弟弟則仍是高中生。
姊弟受指示下協助招募
警察指，事件是因為弟弟的一位認識的男高中生在網上見到有關招聘而應徵，但及後察覺工作可能是違法行為，故此要求退出，但遭對方勒索交出一定金額而報警。警察表示，18歲的姊姊是受到其他人的指示協助招募，而弟弟就負責在網上發布內容。警察之後透過社交媒體的帖文發現到兩姊弟並作出拘捕。
暗黑兼職是日本近年猖獗的網上罪行，當中涉及搶劫、詐騙等罪行，而不少青年人為了「搵快錢」而應徵這些工作，部份人因為個人資料遭到招募者掌握，擔心遭到報復而不敢退出。在近月日本關東多處就發生多宗與暗黑兼職有關的入屋爆竊案，當中在橫濱的一宗更造成一名老翁死亡，而去年也在東京出現搶劫金舖或珠寶店的暗黑兼職工作。大多數有關的案件，只有執行的青年或是招募者在網上身分被揭穿而被捕，但幕後操縱的首腦，多數至今仍然身分未明。