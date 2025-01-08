日本拘7名中國人及留學生　利用學生優惠轉售蘋果產品圖利

日本警視廳在今日（8日）以欺詐嫌犯拘捕7名中國人，指控他們利用中國留學生，以學生優惠購買蘋果產品後作轉售圖利，當中疑涉及在日本的華人黑幫組織。

日本警視廳的暴力團對策課今日公布，被捕的一名51歲居住在琦玉縣川口市的中國籍女子趙麗，在去年2至8月期間，在包括東京及神奈川內的6間商戶，以不當手法購入包括iPad及MacBook在內約700件蘋果產品，價值約1.3億日圓（約639萬港元），並透過東京豐島區一間進出口商進行轉賣，當中估計賺取最少1,000萬日圓。警察在周二（7日）已對有關企業及相關人士的住所和辦公室等進行搜查。