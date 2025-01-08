日本拘7名中國人及留學生　利用學生優惠轉售蘋果產品圖利

日本警視廳在今日（8日）以欺詐嫌犯拘捕7名中國人，指控他們利用中國留學生，以學生優惠購買蘋果產品後作轉售圖利，當中疑涉及在日本的華人黑幫組織。
日本警視廳的暴力團對策課今日公布，被捕的一名51歲居住在琦玉縣川口市的中國籍女子趙麗，在去年2至8月期間，在包括東京及神奈川內的6間商戶，以不當手法購入包括iPad及MacBook在內約700件蘋果產品，價值約1.3億日圓（約639萬港元），並透過東京豐島區一間進出口商進行轉賣，當中估計賺取最少1,000萬日圓。警察在周二（7日）已對有關企業及相關人士的住所和辦公室等進行搜查。
據日本警方指出，7人涉嫌共謀在去年5月14日，在東京銀座的Apple Store內，隱瞞轉賣目的以學生優惠價格購入11台MacBook，其中趙女作為指示者，要求另外6人協助進行購買。根據日本的蘋果學生優惠，限制一年的購入數量，並且禁止在一年內將貨品轉售，有關的11部MacBook獲得約313萬日圓的折扣。
被捕女子疑與「中國龍」有關
由在日中國人為主組成的日本準暴力團「中國龍」成員，在2023年9月在東京表參道的蘋果直營商店排隊購買iPhone15手機期間，有關團體不同地區成員因為爭奪利益，而發生多次暴力及野蠻行為，導致開售被叫停。之後當局去年9月拘捕部份成員，當中一人被罰50萬日圓。日本媒體指，被捕的趙女與「中國龍」有關。日本警方未有透露被捕者有否承認指控。