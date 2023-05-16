日本挖蠔取肉亂掉殼被捕 中國婦跪求：放過我吧

日本江戶川河口是「挖蠔」勝地，在該處挖蠔並無違法，但如果即場取肉後將蠔殼丟棄一旁就犯法了，現場也有中文、英文、韓文及日文等多國語言告示牌，提醒大眾「禁止隨處丟棄蠔殼」。當地YouTube「令和タケちゃん」與朋友不時到江戶川河口巡視是否有人違法棄蠔殼。他日前上載一段短片顯示，一名穿白色外套的婦人努力挖蠔，一邊挖一邊取肉，但卻將蠔殼棄掉到一旁，無意帶回家。他立即報警，待警察來到查問那婦人時，對方講普通話，說不懂日語。令和タケちゃん在片中指，她是中國人。片段可見，那婦人一度跪在地上雙手合十，求警員放過她，但最終被帶回警署。
日本挖蠔｜求情說「第一次來」、「下次不敢」
在片段中，那名婦人說普通話，不斷表示，「聽不懂啊」、「不知道啊」和「他說甚麼」。警員遂用手機翻譯嘗試與她溝通，該婦人不斷說：「我今天剛剛來不懂」、「我第一次來」和「沒有來過」。她指在日本住了4年，並與一名女兒一起住，被問到有沒有帶外國人所持的長期居留證「在留卡」時，她說沒有帶。之後警員要求她展示隨身物品，並拍下裝有蠔肉玻璃樽的照片。警員說她亂掉蠔殼犯法，她不斷說是第一次來，之後又哭泣稱另一堆裝有蠔肉的物件不屬於她，又求對方放過她一次，不斷說：「下次不敢」、「我害怕」。
日本挖蠔｜丟棄蠔殼最高可罰款5萬日圓
雙方「雞同鴨講」一輪後，一名懂普通話和日語的女途人介入，說那名婦人沒有攜帶「在留卡」。那女途人向中國婦人解釋，不可留下蠔殼會割傷其他人。那中國婦人之後走到一旁，胡亂執起地上的蠔殼「補鑊」。但警員堅持要帶她回警署，她求情無效。有網友說，到了日本4年，怎麼不懂日語。報道指，丟棄蠔殼最高可罰款5萬日圓(約2,800港元)。現場的江戶川河口水質受污染，那裡的蠔不宜食用，不過仍有很多外地人到該處挖蠔。日本傳媒2019年曾稱，到那裡挖蠔的遊客多數是中國人，並在現場開蠔取肉，把蠔殼丟在現場。