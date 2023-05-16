日本挖蠔取肉亂掉殼被捕 中國婦跪求：放過我吧

日本江戶川河口是「挖蠔」勝地，在該處挖蠔並無違法，但如果即場取肉後將蠔殼丟棄一旁就犯法了，現場也有中文、英文、韓文及日文等多國語言告示牌，提醒大眾「禁止隨處丟棄蠔殼」。當地YouTube「令和タケちゃん」與朋友不時到江戶川河口巡視是否有人違法棄蠔殼。他日前上載一段短片顯示，一名穿白色外套的婦人努力挖蠔，一邊挖一邊取肉，但卻將蠔殼棄掉到一旁，無意帶回家。他立即報警，待警察來到查問那婦人時，對方講普通話，說不懂日語。令和タケちゃん在片中指，她是中國人。片段可見，那婦人一度跪在地上雙手合十，求警員放過她，但最終被帶回警署。

日本挖蠔｜求情說「第一次來」、「下次不敢」 在片段中，那名婦人說普通話，不斷表示，「聽不懂啊」、「不知道啊」和「他說甚麼」。警員遂用手機翻譯嘗試與她溝通，該婦人不斷說：「我今天剛剛來不懂」、「我第一次來」和「沒有來過」。她指在日本住了4年，並與一名女兒一起住，被問到有沒有帶外國人所持的長期居留證「在留卡」時，她說沒有帶。之後警員要求她展示隨身物品，並拍下裝有蠔肉玻璃樽的照片。警員說她亂掉蠔殼犯法，她不斷說是第一次來，之後又哭泣稱另一堆裝有蠔肉的物件不屬於她，又求對方放過她一次，不斷說：「下次不敢」、「我害怕」。