熱門搜尋:
過渡性房屋 杭州亞運 張家朗 何詩蓓 iPhone 15 JPEX 林作 中秋節2023 莊鍶敏 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 網上熱話 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 月餅 BLACKPINK
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-09-24 10:00:00

日本推出「紙板哺乳室」 不設門鎖及天花板 市民負評：誰人會用？

分享：

本月19日起，島根縣松江市的「秋鹿渚公園」公路休息站出現了一間「紙板哺乳室」，裡面有椅子，拉上簾子就可以使用。這些是日本國土交通省休息站育兒支援計劃的一部分，計劃在2025年為止，將在全國150個公路休息站設置「紙板哺乳室」。

日本島根縣的公路休息站，近來出現用紙板搭建的哺乳室，然而這些紙板哺乳室不設門鎖，也沒有天花板，根本毫無私隱可言，遭到民眾批評。

本月19日起，島根縣松江市的「秋鹿渚公園」公路休息站，出現了一間紙板哺乳室，裡面有椅子，拉上簾子就可以使用。這是日本國土交通省休息站育兒支援計劃的一部分，計劃在2025年為止，將在全國150個公路休息站設置「紙板哺乳室」。原本政府單位認為這些「紙板哺乳室」便宜且易於安裝，是相當好的構思，然而面世之後卻收到大量批評。

松江市承諾會改善

一名育有10個月大男嬰的母親接受訪問時表示：「我很感激政府有這樣的想法，但它真的太簡單了。」亦有人批評紙板哺乳室沒有門鎖，任何人都可以進入；至於沒有安裝天花板，則隨時有被偷窺的危險，到底有誰敢用。與其這樣，在車上哺乳可能還好一點。

對於民眾的批評，松江市表示會從善如流進行改進，包括加裝天花板，並在哺乳室附近設置職員室，市民使用之前可以先到職員室通知工作人員，以防可疑人士接近。松江市官員表示，今後將採取雙層簾等進一止的改善措施，松江市政府課長佐佐木武史稱：「我們正在積極進行改進，以便人們能夠安全、舒適地使用這個哺乳室。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受