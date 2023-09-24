日本推出「紙板哺乳室」 不設門鎖及天花板 市民負評：誰人會用？

本月19日起，島根縣松江市的「秋鹿渚公園」公路休息站出現了一間「紙板哺乳室」，裡面有椅子，拉上簾子就可以使用。這些是日本國土交通省休息站育兒支援計劃的一部分，計劃在2025年為止，將在全國150個公路休息站設置「紙板哺乳室」。

日本島根縣的公路休息站，近來出現用紙板搭建的哺乳室，然而這些紙板哺乳室不設門鎖，也沒有天花板，根本毫無私隱可言，遭到民眾批評。

本月19日起，島根縣松江市的「秋鹿渚公園」公路休息站，出現了一間紙板哺乳室，裡面有椅子，拉上簾子就可以使用。這是日本國土交通省休息站育兒支援計劃的一部分，計劃在2025年為止，將在全國150個公路休息站設置「紙板哺乳室」。原本政府單位認為這些「紙板哺乳室」便宜且易於安裝，是相當好的構思，然而面世之後卻收到大量批評。

松江市承諾會改善

一名育有10個月大男嬰的母親接受訪問時表示：「我很感激政府有這樣的想法，但它真的太簡單了。」亦有人批評紙板哺乳室沒有門鎖，任何人都可以進入；至於沒有安裝天花板，則隨時有被偷窺的危險，到底有誰敢用。與其這樣，在車上哺乳可能還好一點。

對於民眾的批評，松江市表示會從善如流進行改進，包括加裝天花板，並在哺乳室附近設置職員室，市民使用之前可以先到職員室通知工作人員，以防可疑人士接近。松江市官員表示，今後將採取雙層簾等進一止的改善措施，松江市政府課長佐佐木武史稱：「我們正在積極進行改進，以便人們能夠安全、舒適地使用這個哺乳室。」

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