日本搞笑藝人扮墮企鵝池　被動物園協會批評危害動物福祉

有時候節目為了吸引觀眾的反應，加入搞笑元素令人看得歡樂，不過還是應該看時候。日本電視台的晨早節目《Sukkiri》上周五（24日）播出的內容，就由搞笑藝人到動物園內餵飼企鵝，藝人為營造氣氛，假裝不慎跌入水池，雖然主持人們都笑得歡喜，但日本動物園水族館協會今日（27日）聲明，批評節目妄顧動物福祉。

在上周五的節目，搞笑藝人的春日俊彰就到那須動物王國直播他餵飼園內的企鵝。然而春日一邊餵飼，卻又後退至池邊，其後「終於」失足跌入池內，之後他亦重複同樣的行為。事後，那須動物王國就事件向電視台作出抗議，指春日在未經批准之下走入企鵝的水池，有關的行為與事前商討的拍攝不同。