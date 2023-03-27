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國際
2023-03-27 15:01:44

日本搞笑藝人扮墮企鵝池　被動物園協會批評危害動物福祉

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日本一個晨早節目因為藝人墮入企鵝池被批評。(Twitter圖片)

日本一個晨早節目因為藝人墮入企鵝池被批評。(Twitter圖片)

有時候節目為了吸引觀眾的反應，加入搞笑元素令人看得歡樂，不過還是應該看時候。日本電視台的晨早節目《Sukkiri》上周五（24日）播出的內容，就由搞笑藝人到動物園內餵飼企鵝，藝人為營造氣氛，假裝不慎跌入水池，雖然主持人們都笑得歡喜，但日本動物園水族館協會今日（27日）聲明，批評節目妄顧動物福祉。

在上周五的節目，搞笑藝人的春日俊彰就到那須動物王國直播他餵飼園內的企鵝。然而春日一邊餵飼，卻又後退至池邊，其後「終於」失足跌入池內，之後他亦重複同樣的行為。事後，那須動物王國就事件向電視台作出抗議，指春日在未經批准之下走入企鵝的水池，有關的行為與事前商討的拍攝不同。

搞笑藝人假裝墮入企鵝池遭批評。(影片截圖) 搞笑藝人假裝墮入企鵝池遭批評。(影片截圖) 搞笑藝人假裝墮入企鵝池遭批評。(影片截圖)

被批評危害動物健康

日本動物園水族館協會亦批評，動物園接受訪問是為了讓公眾了解動物和尊重生命，理解生物多樣性的重要以及開注全球的環境保護，然而節目組的行為不單沒有達到有關的目的，行為更是妄顧動物的安全以及衞生問題。協會指，笑聲和多樣性都是人類社會所需要，不過為了單單的笑聲而忘記對動物的尊重，單以動物作為笑柄的行為是不能夠接受。

節目組在播放後，已為事件向動物園致歉，表示今後會在節目檢討有關的內容會否傷害動物的尊嚴，並為事件造成公眾的不快道歉。有另一電視台的動物節目主持就指出，動物園為了應對禽流感而進行了很多預防的措施，穿上未經消毒的衣物進入池內是不被容許的。

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