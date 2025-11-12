日本擬調高國際觀光旅客稅至3000日圓以上 為緩解過度旅遊找財源

日本政府正研究大幅調高國際觀光旅客稅，並計劃把增加的稅收用於處理過度旅遊問題。圖為京都旅遊熱點清水寺。(資料圖片)

日本政府正推動討論2026年度稅制改正大綱。首相高市早苗於就任前的9月30日，曾在自民黨總裁選舉的政見討論會上表示，「即使出國稅提高至3,000日圓，也想使用(這政策)」。

《每日新聞》周二(11日)報道，日本政府2019年起向訪日外國遊客及出境日本公民，開徵每人1,000日圓出國稅。於2023年度，這替日本政府帶來399億日圓(約20億港元)稅收。

日本政府正研究把國際觀光旅客稅(日本稱出國稅)，從現時的1,000日圓(約50.2港元)調高至3,000日圓(約150.7港元)以上，並計劃把增加的稅收用於處理過度旅遊問題。

報道指，日本政府正在評估調高出國稅至3,000日圓以上，並把稅收用於處理過度旅遊帶來的問題，如交通混亂、遊客違規行為等。

日本公民也受影響

關於日本國民在「加稅」下可能降低出國旅遊意欲的問題，日本政府的對策是，考慮大幅調低日本人申請護照的手續費。

日本公民目前申請有效期限10年的護照時，線上申請的手續費為1萬5,900日圓(約799港元)，其中1萬日圓(約502港元)為政府保護僑民的相關財源。政府消息透露，若增加出國稅，便可能降低最多約1萬日圓的護照申請手續費。