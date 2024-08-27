日本政府將侵入領空定為嚴重事件　外交部：中國無意侵犯任何國家領空

日本在周一（26日）指一架中國偵察機闖入日本領空事件，日本內閣官房長官林芳正在例行記者會上指，有關事件是嚴重侵犯日本的主權。外交部在今日（27日）回應表示仍在核實事件的原因，又指中國無意侵犯任何國家領空。至於日本國會的跨黨派中日友好聯盟在今早發前往中國訪問3日，亦在日本引起批評。

林芳正今日在記者會上，就有關中國Y-9偵察機進入日本領空事件表示：「中國軍方所屬的飛機侵犯我國的領空，是對我國主權的重大侵害，並對安全造成威脅，是我們完全不能夠接受。」他又指：「同日已向中國政府，透過外交渠道表達嚴重的抗議，強烈要求防止事件再發生。」林又表示，不會回應有關中國軍機侵入的意圖及目的。他又指出，中國近年在日本周邊的軍事活躍逐步擴大及活躍。政府已採取一切措施監視中國的軍事動向，並對侵犯領空的行為作全面的警戒及監視。中國外交部在今日回應有關事件，表示仍在核實事件，又指中國無意侵害其他國家的領空。