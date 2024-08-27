日本政府將侵入領空定為嚴重事件　外交部：中國無意侵犯任何國家領空

日本在周一（26日）指一架中國偵察機闖入日本領空事件，日本內閣官房長官林芳正在例行記者會上指，有關事件是嚴重侵犯日本的主權。外交部在今日（27日）回應表示仍在核實事件的原因，又指中國無意侵犯任何國家領空。至於日本國會的跨黨派中日友好聯盟在今早發前往中國訪問3日，亦在日本引起批評。
林芳正今日在記者會上，就有關中國Y-9偵察機進入日本領空事件表示：「中國軍方所屬的飛機侵犯我國的領空，是對我國主權的重大侵害，並對安全造成威脅，是我們完全不能夠接受。」他又指：「同日已向中國政府，透過外交渠道表達嚴重的抗議，強烈要求防止事件再發生。」林又表示，不會回應有關中國軍機侵入的意圖及目的。他又指出，中國近年在日本周邊的軍事活躍逐步擴大及活躍。政府已採取一切措施監視中國的軍事動向，並對侵犯領空的行為作全面的警戒及監視。中國外交部在今日回應有關事件，表示仍在核實事件，又指中國無意侵害其他國家的領空。
至於表態會參與日本自民黨總裁選舉的前日本經濟安保大臣小林鷹之，在今日的電視節目上亦提及事件。他指政府應將事件視為嚴重的事態，又指政府要急須調查有關事件的意圖，並作出反應。而同日，日本國會的跨黨派國會議員在早上出訪中國進行3日的訪問，小林指有關行為需要向中國發出強烈的訊息，否則不合符日本的國家利益。
中日友好議員聯盟尋求兩國政府間對話
由自民黨親中派議員，前幹事長二階俊博領導的中日友好議員聯盟在今早出發前往北京，並計劃與中國政府的重要人物會面。據報3日行程中計劃會與外相王毅等人會面，並尋求可能與國家主席習近平見面。據報此行希望透過國會之間的交流，尋求重新進行政府之間的對話，解決中日兩國已堆積的大量問題。
日本自衛省在周一指中國一架Y-9偵察機在下午一度闖入日本領空達2分鐘，期間日本派出戰機緊急升空警戒。這是首次有中國軍機進入非具爭議的釣魚台附近的日本領空。