日本政府提出冒充應徵者搗破黑暗兼職集團　學者質疑成效

日本暗黑兼職問題猖獗，日本政府內閣在今日（17日）召開防犯罪案的內閣會議討論如何打擊有關事件。內閣提出警方的調查人員，可以偽裝應徵者進行調查，以打擊有關的罪行。不過有學者認為，此舉雖然可以令暗黑兼職問題得以收歛，但仍難以杜絕。

日本政府內閣今日進行防犯罪案的內閣會議，就有關近年猖獗的暗黑兼職進行打擊。日本首相石破茂在會議後表示，必須要查出案件的首腦人物，並作為重點打擊，務求讓主使者盡快落網。日本警察廳將實施偽裝應徵者的計劃，並在現行法規的框架下實行。而警察廳也會與法務省進行商討，容許警察進行偽裝調查時不涉及虛假文書的違法行為，同時會確保調查人員安全，以盡快施行偽裝身分的行動。