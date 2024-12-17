日本政府提出冒充應徵者搗破黑暗兼職集團　學者質疑成效

日本暗黑兼職問題猖獗，日本政府內閣在今日（17日）召開防犯罪案的內閣會議討論如何打擊有關事件。內閣提出警方的調查人員，可以偽裝應徵者進行調查，以打擊有關的罪行。不過有學者認為，此舉雖然可以令暗黑兼職問題得以收歛，但仍難以杜絕。
日本政府內閣今日進行防犯罪案的內閣會議，就有關近年猖獗的暗黑兼職進行打擊。日本首相石破茂在會議後表示，必須要查出案件的首腦人物，並作為重點打擊，務求讓主使者盡快落網。日本警察廳將實施偽裝應徵者的計劃，並在現行法規的框架下實行。而警察廳也會與法務省進行商討，容許警察進行偽裝調查時不涉及虛假文書的違法行為，同時會確保調查人員安全，以盡快施行偽裝身分的行動。
同時由於社交平台無法核實哪些招聘廣告屬可疑行為，故當局會在明年5月修訂職業安定法例，如果沒有招聘公司的名稱、地址、聯絡方法、工作內容、工作場所及薪酬都屬違法等。同時也提出要求社交平台加強開戶的登記認證，而不只是一個電郵，更需要透過電話認證。
學者質疑難一網打盡
不過有學者質疑有關做法的成效。日本警察廳在2010至12年間已就偽裝身份調查進行研究，並提供作為調查用的假冒身分證，但研究最後被擱置。日本甲南大學的刑事法名譽教授園田壽名在回應傳媒時指出，警察偽裝應徵者的方法，可能會對暗黑兼職有一定的阻嚇力，但是要一網打盡卻有一定難度，又認為沒有必要採取高風險的方法進行調查。
在今年8月起，暗黑兼職的問題在日本特別是首都圈地區變得猖獗，出現多宗入屋盜竊及導致有受害者人死亡的事件。而據報負責執行犯案的人士，都透過具隱密性的「Signal」作為通訊工具，而有關的聯絡者，也不代表一定是案件的首腦人物，甚至連招募者也可能只是背後首腦人物聘請的兼職者。