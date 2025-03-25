日本政府揭示受資助博士生3成屬中國人　大學被指過份依賴中國留學生

中國人移民日本的議題近期備受關注，日本國會的外交防衛委員會周一（24日）的會議揭露，日本政府每年對大學博士生資助的金額，卻有3成落入中國留學生之中。日本參議員要求將資源更多投放日本本地學生身上。 日本參議院的外交防衛委員會在周一舉行會議，當中揭露日本政府的「次世代研究員挑戰研究計劃」，向日本大學的博士生每年提供最多290萬日圓（約14.96萬港元）的資助，但當中有3成受資助人士是中國留學生。而在日本頂尖大學的東京大學，在過去10年間中國留學生人數亦急增3倍，媒體指這反映日本的大學對中國留學生依賴在持續增加。

有關的「次世代研究員挑戰研究計劃」由日本文部科學省自2021年起設立的支援制度，針對大學的博士生，並且會提供最多3年，每年最多290萬日圓的資助，與日本的獎學金項目不同，有關的資助是一次過派發並且毋須償還，而且不會審查年齡及國籍等。根據文部科學省提供的資料，去年度就有10,564人接受資助，當中外國人佔4成的4,125人，而當中有2,904人是中國人，這是日本當局首次公開中國人的佔比。

議員促留學生承擔自己學費 據《產經新聞》指，在日本擁有最多博士學位的東京大學及京都大學，中國留學生的數字及佔比也持續增加。當中東京大學在2008年的中學留學生僅得727人，至2014年已升至1,136人，到去年度更是增至3,396人，在16年間上升4.7倍，而當中佔東京大學留學生的比重，也由2009年的30%，大幅上升至去年度的61%。至於京都大學，在2008年的中國留學生有528人，至去年度也上升至1,674人，而在留學生的佔比也從40%升至57%。

文部科學省的代表在回應國會提問時就指，中國留學生不單在日本，以至全世界都在大幅增加，而當局表示會策略性從不同的國家及地方接收更多不同的外國留學生。而執政自民黨的議員有村治子指出，在加拿留學生的學費比本地生高約5.5倍，而美國也達2.9倍的水平。她要求政府應重視日本本地的學生，並要求外國留學生應承擔自己的學費。