日本政府月中緊急應對飛機燃料不足　避免影響暑假旅遊旺季

日本近期將面對飛機燃料的不足問題，日本政府將在本月中成立緊急委員會討論有關解決方法，目標是在夏季旅遊旺季前提出解決方法。 日本的共同社在上星期報道，表示全日本多個地方的機場都面對燃料不足的問題，令增加國際線航班出現問題，阻礙擴大訪日旅客的需要。而日本朝日電視台今日（11日）報道，政府為應對有關的問題，國土交通省將在近日成立一個緊急委員會，以及早商議緊急應對措施。

機場增加國際線航班受阻 報道指出，受到煉油廠的設備老代以及訪日旅客增加而令航班需求回復影響，日本國內的機場因為無法提供燃料補給而令海外的航空公司無法加開新航線或增加航班。日本國土交通省及經濟產業省會在今個月中，與航空公司及石油買賣企業進行緊急會議，討論有關應對方法。據報還會討論有關燃料運送到機場的船隻及人手不足問題，並希望能在夏季的旅遊旺季前提出解決的方案。