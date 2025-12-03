日本政府未改變光刻膠出口中國政策　地方經濟團體呼籲雙方緩和局勢

網上傳言，日本方面禁止對中國出口光刻膠作為對中國呼籲旅客訪日的回應，南韓媒體亦在近日報道。在今日（3日）的例行記者會上，日本內閣官房長官木原稔被問及事件時，他表示不會作出個別回應，但日本政府的出口管制措施未有改變。而在日本東海地方的財團指，中國呼籲國民避免前往日本，對當地經濟會造成較大影響，故此希望兩國避免局勢升級。

日本內閣官房長官木原稔今日在例利記者會上，被問到有關於南韓媒體稱，日本限制半導體電路製成必須的光刻膠，限制出口中國的報道。光刻膠是一種光敏感塗層，對於將電路圖案轉移到矽晶圓上的光刻工序最重要的材料，日本在有關的材料佔全球超過70%，而高端技術的光刻膠，日本更佔據95%的市場，因此連美國及南韓都依賴日本的出口。木原回應記者表示，已了解到有關的報道，但不會就貿易管理措施作逐一的回應，不過他表示據自己所知道有關的光刻膠的管制未有作出過改變，並着記者向經濟產業省查詢詳情。