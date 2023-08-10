日本料逾4成女性終生不生育 男性更高達5成 不婚不生育原因超有共鳴

日本長期以來面對人口老化、生育率偏低問題。根據政府機構估計，2005年出生的日本女性(年滿18歲)可能高達42%選擇終生不生育，男性更高達一半，比率如此高，恐危及日後的社會保障計劃。

日經亞洲(Nikkei Asia)報道，厚生勞動省轄下的國立社會保障與人口問題研究所(IPSS)將預估分為高、中、低3種情境。在生育率最低的情境中，2005年出生的日本女性終生不生育比率達42%；在中等情境中33.4%不生育，生育率最高的情境也有24.6%不生育。

日本生育率｜日本男性不婚率高於女性

男性不生育的比率更驚人。估計2005年出生的日本男性有高達50%選擇終生不生育，尤其日本男性的不婚率已高於女性。

像歐美等已發展經濟體普遍有愈來愈多人選擇不生育，主要是價值觀轉變，令更多人著重自我滿足高於生育後代。

但日本女性不生育的比率明顯高於西方國家。歐美1970年出生的女性約10%至20%終生不生育。若維持這樣的趨勢，日本女性不生育率將是歐美的2倍以上。