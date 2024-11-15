日本斯文婦產科醫生闖女宿偷錢　警：疑涉多宗同類案件

日本東京日前傳出有男子翻入女宿闖空門洗劫財物，警方循線逮捕一名30歲的疑犯，調查發現他竟然是一家大醫院的婦產科醫生，而且鄰近地區多起竊盜案也可能與他有關。

據《TBS》和《FNN》等日媒綜合報道，事發於東京大田區，今年9月3日池上6丁目一處女子宿舍遭人闖空門，房內現金4萬日圓（約2,000港元）不翼而飛。

不巧被房客遇個正着

警方循線逮捕到一名涉有重嫌的30歲男子坂田寬輝，移送時他戴金框眼鏡，相當斯文，從外貌看來完全無法想像他竟然是闖空門的竊賊。身分曝光後讓大家更傻眼，因為他竟然是當地的昭和大學醫院的婦產科醫生。

據悉，坂田寬輝於犯案當天上午8點到下午6點之間，從陽台翻進一名25歲女性的房內，他與被害者並不相識，只是隨機犯案。

疑犯發現一樓女宿房間內似乎沒有人，便從陽台翻過柵欄，發現窗戶沒鎖便闖了進去，在裏面大肆搜刮財物。而在偷完女宿之後，疑犯食髓知味，幾小時後又闖進其他的女宿房間，不巧被房客遇個正着，最後未得手倉皇逃逸。