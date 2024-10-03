日本新一萬蚊紙有禁忌？　網民爭議是否適合做禮金

澀澤榮一作為日本「近代經濟之父」，雖然對於日本的經濟有很大貢獻，但是其家庭的背景卻受到爭議。主要是因為其女性關係，他被指除了妻妾之外，在外也與不少女性有關係，並且有至少7個非婚生的子女。在日本的社交媒體之前就有人指，澀澤榮一會令人有不忠的聯想，因此在婚禮的禮金都會採用福澤諭吉的舊鈔票。然而也有人質疑，這種「禮儀」是何來，又指如果舊鈔票被淘汰後該怎麼算。

日本在今年7月開始發行新鈔票，當中1萬日圓的鈔票的代表人物，由舊鈔的福澤諭吉轉成日本「近代經濟之父」的澀澤榮一。由於澀澤的家庭歷史仍在老一輩中流傳，日本網民仍在討論應否將新的1萬日圓鈔票作為婚禮的禮金，日本媒體就對有關討論進行調查。

出生地市長不認為澀澤榮一好女色

其中有長者表示，有聽過澀澤榮一的情事，也聽聞有關的說法，而她表示可以選擇應該都會用舊鈔。日本一間的婚禮公司就表示，在他們進行的調查中，當中有3成人認為用新鈔「違反禮儀」。然而業界就認為，不應該受這種過度限制的思想所約束，又指其實所謂的禮節目前已經沒有明確的規範，認為舉辦婚禮的公司也應該放棄這種思維。

澀澤榮一的出生地的深谷市，在新鈔票推出時也展開了對澀澤榮一的宣傳活動，深谷市長的小島進就表示：「這是非常的可惜，我認為澀澤榮一並不是愛好女色。這其實不過就是他的個人生活方式而已。」報道又指，澀澤榮一其實是生於一個仍然男尊女卑的年代，而他在看到外國的女性取得成就，而認為女性也有必要受到教育，也因此協助在日本設立女性入讀的大學。市長又指，因為市推廣澀澤榮一的事情，也讓他對澀澤榮一的過去有深入研究，他指出澀澤是一個善於交際的人，因此不限於女性也會受到吸引。