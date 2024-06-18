日本新人教師每月加班120小時致壓力爆煲自殺　家屬追究索償

日本一名新人男教師在2019年自殺身亡。經過有關當局進行的調查，指男教師曾經連續兩個月加班超過120小時，即使在他自殺前的1個月，也加班達80小時，並因為被安排進行校內運動會活動不周而受苛責，最終證實因為受到職權霸凌導致精神病發而自殺，教師的家屬早前入稟向縣及市政府索償約9,039萬日圓（約446.3萬港元）。
日本媒體的報道，一名當時24歲的新手教師在2019年大學畢業後，在4月加入福岡縣春日市的一間市立小學任教。並作為3年級的班主任。直到同年的9月中，教師留下遺書在夜晚自殺身亡。根據當地的調查，指教師是因為長時間工作以及受到資深教師的職權霸凌而自殺。死者的父母在今日（18日）透過律師公布，表示他們在本月8日已向福岡市地方法院提出向縣及市政府索償。
家屬批漠視職場欺凌致精神病
根據報道指，這位新人教師在上任的第2個月，即5月的長假期後開始就連續兩個月需要加班120個小時，而在他自殺前的一個月，也需要加班達80小時以上。而調查指，他入職僅1個月就被安排在運動會上進行舞蹈編排，但因為忘記了而遭到資深教師責難，同時又被指在接受培訓時間，受到不必要的長時間被資深教師責難。
在訴狀中，死者家屬批評學校的校長及市政府，未有確切掌握教師的工作時間，忽視了他們保障教師健康的責任，而且忽視了前輩對教師的霸凌行為，導致該名教師出現精神病患，並因此而自殺。其家屬在2020年6月已向福岡的政府申請有關公務受害的補償，並在2021年獲確認死者因為長時間的工作及受到苛責，引發精神病發而自殺身亡，並在同年11月獲確認是擔任公職期間受害。市的教育委員會表示目前未收到起訴書，但表示會與縣政府誠實地面對。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk