日本新人教師每月加班120小時致壓力爆煲自殺　家屬追究索償

日本一名新人男教師在2019年自殺身亡。經過有關當局進行的調查，指男教師曾經連續兩個月加班超過120小時，即使在他自殺前的1個月，也加班達80小時，並因為被安排進行校內運動會活動不周而受苛責，最終證實因為受到職權霸凌導致精神病發而自殺，教師的家屬早前入稟向縣及市政府索償約9,039萬日圓（約446.3萬港元）。

日本媒體的報道，一名當時24歲的新手教師在2019年大學畢業後，在4月加入福岡縣春日市的一間市立小學任教。並作為3年級的班主任。直到同年的9月中，教師留下遺書在夜晚自殺身亡。根據當地的調查，指教師是因為長時間工作以及受到資深教師的職權霸凌而自殺。死者的父母在今日（18日）透過律師公布，表示他們在本月8日已向福岡市地方法院提出向縣及市政府索償。