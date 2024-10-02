日本新外相冀盡快與王毅對話　稱亞太版北約短期難建立

日本新任首相石破茂在今日（2日）正式履新後，內閣成員陸續見記者。當中新任外相的岩屋毅在記者會上表示，與中國加強對話相當重要，故期望盡早與中國外長兼國務委員王毅會面，進行真誠的對話。另外他又認為，首相石破茂提出的「亞太版北約」很難實行，會作為中長遠的研究。 石破茂內閣今日陸續出席記者會接受提問。其中外長的岩屋毅在記者會上談到中日關係，他表示願意與「重要」的鄰國中國加強對話。他表明期望可以盡快與中國外長的王毅會面，並進行坦誠的對話。他又指，中國與日本在地區以及國際社會的和平及繁榮有重要的責任，他表示會對中國維持要說的話就會說，要求中國採取負責任的行動，並會在應該合作的地方進行合作以建設穩定的兩國關係。同時他也指出，日本與南韓的關係植為重要，並指兩國更緊密的合作可以為東亞地區帶來繁榮及穩定，而他亦有就烏克蘭戰事譴責俄羅斯，並指會繼續針對俄羅斯實施制裁。

防長稱探討美國建自衛隊基地 對於石破茂的亞太版北約構想，岩屋指出要在現時在亞洲建立一個共同防衛義務的組織會有困難，但是應該以未來的共同願景作為考慮。他指亞洲及太平洋地區情況與歐洲不同，各國在發展階段、政治體制、經濟體制、安全保障政策都有所不同，故需要細心考慮這些。他又指，這個機構將不會是針對特定國家而設立。 防衛大臣中谷元就表示，就有關石破茂提出在美國國內建立自衛隊基地的建議。他指需要作出多方面的探討。中谷表示，需要在美日同盟入內容，以及確保能提高自衛隊作戰能力及訓練量作出廣泛的檢討。另外石破茂上任後首日下午已經與南韓總統尹錫悅通電話，二人談論了約15分鐘。石破茂表示雙方期望維持現時日韓的友好關係，並就北韓的核彈及導彈問題繼續緊密合作。