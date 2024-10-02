日本新外相冀盡快與王毅對話　稱亞太版北約短期難建立

日本新任首相石破茂在今日（2日）正式履新後，內閣成員陸續見記者。當中新任外相的岩屋毅在記者會上表示，與中國加強對話相當重要，故期望盡早與中國外長兼國務委員王毅會面，進行真誠的對話。另外他又認為，首相石破茂提出的「亞太版北約」很難實行，會作為中長遠的研究。
石破茂內閣今日陸續出席記者會接受提問。其中外長的岩屋毅在記者會上談到中日關係，他表示願意與「重要」的鄰國中國加強對話。他表明期望可以盡快與中國外長的王毅會面，並進行坦誠的對話。他又指，中國與日本在地區以及國際社會的和平及繁榮有重要的責任，他表示會對中國維持要說的話就會說，要求中國採取負責任的行動，並會在應該合作的地方進行合作以建設穩定的兩國關係。同時他也指出，日本與南韓的關係植為重要，並指兩國更緊密的合作可以為東亞地區帶來繁榮及穩定，而他亦有就烏克蘭戰事譴責俄羅斯，並指會繼續針對俄羅斯實施制裁。
防長稱探討美國建自衛隊基地
對於石破茂的亞太版北約構想，岩屋指出要在現時在亞洲建立一個共同防衛義務的組織會有困難，但是應該以未來的共同願景作為考慮。他指亞洲及太平洋地區情況與歐洲不同，各國在發展階段、政治體制、經濟體制、安全保障政策都有所不同，故需要細心考慮這些。他又指，這個機構將不會是針對特定國家而設立。
防衛大臣中谷元就表示，就有關石破茂提出在美國國內建立自衛隊基地的建議。他指需要作出多方面的探討。中谷表示，需要在美日同盟入內容，以及確保能提高自衛隊作戰能力及訓練量作出廣泛的檢討。另外石破茂上任後首日下午已經與南韓總統尹錫悅通電話，二人談論了約15分鐘。石破茂表示雙方期望維持現時日韓的友好關係，並就北韓的核彈及導彈問題繼續緊密合作。
新內閣成員被爆曾收欺詐企業獻金
就在日本新內閣公布的時間，日本八卦雜誌《週刊文春》亦針對內閣成員作出報道。其中新任的數碼大臣平將明被指過去曾收授過一間被指涉嫌詐騙的企業，合共288萬日圓（約15.4萬港元）的政治獻金。根據報道，平將明自2011年至2022年期間，接受一間虛報公司收益、向稅務署提交修改過的財務報表、以及向多間金融機構提交偽造財務報表以騙取融資，涉及詐騙共11億日圓的企業的政治捐款，該公司的社長在內3人及後因詐騙被捕。在報道指，平將明的辦公室回應承認在去年2月有收受有關企業捐款，在得知有關企業在進行破產手續後，已向律師查詢並退回有關捐款。
日本共同社進行的民調就表示，對於石破茂內閣能解決政治及獻金的問題，僅得22.8%的受訪者認同能得到解決，而認為他不能處理就多達73%。至於對之後舉行的眾議院選舉的比例代表投票，自民黨仍有38.4%的支持，而在野的立憲民主黨得16.5%。日本媒體又批評，新任內閣只是論功行賞。因為大多數的內閣成員都是在投票以及提名支持石破茂的成員，而且平均年齡比前任的岸田文雄還要高，達63.6歲，而且成員最少在眾議院當選5次或參議院當選過3次，最年輕的厚生勞働大臣福岡資麿亦已經51歲。