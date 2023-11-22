日本新宿歌舞伎町青年濫藥猖獗　警拘四青年涉違法銷售「止咳藥」

日本東京的新宿歌舞伎町，雖然偏佈旅遊景點及遊客，不過同時也藏着不少罪惡隱患。日本警方就拘捕了4名男女，涉嫌向高中生及青少年在未經許可下出售「止咳藥」。

日本警方表示，他們拘捕了4名16至22歲的青年男女，當中包括成年的21歲無業青年高橋光夢及22歲少女的横川玲奈。二人聯同另外兩個分別17及16歲的高中生，在「東橫」一帶未經許可出售止咳藥。警方表示，他們是在有關地點進行輔導時，在兩名高中生身上，發現有多枚的止咳藥，繼而揭發另外兩人。警方指，他們以1,000日圓40粒的售價出售，比一般售價便宜，警方懷疑他們有可能是盜竊獲得有關藥物。警方指，兩名青年男子承認了部份的指控，而兩名少女就全部否認。警方分別在4人的家中，搜獲2,000粒需處方藥物。