日本新宿歌舞伎町青年濫藥猖獗　警拘四青年涉違法銷售「止咳藥」

日本東京的新宿歌舞伎町，雖然偏佈旅遊景點及遊客，不過同時也藏着不少罪惡隱患。日本警方就拘捕了4名男女，涉嫌向高中生及青少年在未經許可下出售「止咳藥」。
日本警方表示，他們拘捕了4名16至22歲的青年男女，當中包括成年的21歲無業青年高橋光夢及22歲少女的横川玲奈。二人聯同另外兩個分別17及16歲的高中生，在「東橫」一帶未經許可出售止咳藥。警方表示，他們是在有關地點進行輔導時，在兩名高中生身上，發現有多枚的止咳藥，繼而揭發另外兩人。警方指，他們以1,000日圓40粒的售價出售，比一般售價便宜，警方懷疑他們有可能是盜竊獲得有關藥物。警方指，兩名青年男子承認了部份的指控，而兩名少女就全部否認。警方分別在4人的家中，搜獲2,000粒需處方藥物。
日本媒體就訪問在「東橫」一帶流連的青年，有少女向媒體指他們不少人都會服用感冒藥及安眠藥，過度服用藥物已是「家常便飯」，她們天指會有人在兜售或是有人在分發有關的飲品。她又指有時是自己找來，但也有向別人尋求。
新宿歌舞伎町的「東橫」近年已成為東京的罪惡溫床，不少離家出走的青少年在該處流連，甚至將床鋪放在該處當成為居所。同時也因此引起包括今次的濫藥以及賣淫等治安問題。
▼「東橫」濫藥的青少年▼
【衝撃】トー横で咳止め薬を高校生らに転売か？ 20代の男女ら4人逮捕「4シート1000円で買った」— 爆サイ.com【公式】ツイッター (@bakusai_com) November 22, 2023
薬局で購入できないから売人から買って人目のつかない所でするとの事。
酒より安い･･･代償は高そうだな。
※こちらは過去の動画です#トー横pic.twitter.com/frJ70zmUuc https://t.co/WOcTDXZpip
トー横広場でAdoの踊を踊るキッズ達— トー横まとめ (@toyokono_matome) November 15, 2023
その中にはお兄さんも紛れて… pic.twitter.com/2ezEdj56bz