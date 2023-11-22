熱門搜尋:
朗然 BTS 的士罷工 MIRROR 柳應廷 Black Friday優惠2023 床蝨 白日之下 流感 年少日記 曉柏峰 尹光 SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-22 18:51:58

日本新宿歌舞伎町青年濫藥猖獗　警拘四青年涉違法銷售「止咳藥」

分享：
新宿歌舞伎町的「東橫」近年成為罪案溫床。(X)

新宿歌舞伎町的「東橫」近年成為罪案溫床。(X)

日本東京的新宿歌舞伎町，雖然偏佈旅遊景點及遊客，不過同時也藏着不少罪惡隱患。日本警方就拘捕了4名男女，涉嫌向高中生及青少年在未經許可下出售「止咳藥」。

日本警方表示，他們拘捕了4名16至22歲的青年男女，當中包括成年的21歲無業青年高橋光夢及22歲少女的横川玲奈。二人聯同另外兩個分別17及16歲的高中生，在「東橫」一帶未經許可出售止咳藥。警方表示，他們是在有關地點進行輔導時，在兩名高中生身上，發現有多枚的止咳藥，繼而揭發另外兩人。警方指，他們以1,000日圓40粒的售價出售，比一般售價便宜，警方懷疑他們有可能是盜竊獲得有關藥物。警方指，兩名青年男子承認了部份的指控，而兩名少女就全部否認。警方分別在4人的家中，搜獲2,000粒需處方藥物。

Ad Block
日本少女涉嫌非法銷售藥物被捕。(新聞截圖) 日本4青年涉嫌非法銷售藥物被捕。(新聞截圖)

日本媒體就訪問在「東橫」一帶流連的青年，有少女向媒體指他們不少人都會服用感冒藥及安眠藥，過度服用藥物已是「家常便飯」，她們天指會有人在兜售或是有人在分發有關的飲品。她又指有時是自己找來，但也有向別人尋求。

新宿歌舞伎町的「東橫」近年已成為東京的罪惡溫床，不少離家出走的青少年在該處流連，甚至將床鋪放在該處當成為居所。同時也因此引起包括今次的濫藥以及賣淫等治安問題。

青年在「東橫」公然曬床鋪。(X)

青年在「東橫」公然曬床鋪。(X)

▼「東橫」濫藥的青少年▼

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受