日本新幹線列車行駛中突然分離　約72班列車停駛4.4萬人受影響（更新）

日本一輛新幹線列車在今早（19日）發生連接器分離的事故，導致東北新幹線東京來往新青森的服務一度暫停，至當地時間中午1時許恢復。JR東日本就仍在調查事故原因。日本媒體表示，受到事故影響共有72班新幹線列車停駛以及31班延誤，合共約4.4萬人受影響。

日本媒體報道，在當地今早8時7分的時間，一輛從宮城縣大崎市古川車站開出往仙台的東北新幹線列車，在駛離車站約6公里的地方，兩輛列車之間的接駁口在突然分離，列車之後隨即停駛。在JR東日本為列車進行檢查後，證實兩車未有出軌，並在中午公布列車服務在下午1時許恢復。報道指，受到事故的影響，包括東北、山形及秋田新幹線，合共有72班列車停駛，以及有31班延誤，受影響人數合共約4.4萬人。至於往新潟的上越新幹線及往敦賀的北陸新幹線未受影響。