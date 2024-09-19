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國際
2024-09-19 16:10:00

日本新幹線列車行駛中突然分離　約72班列車停駛4.4萬人受影響（更新）

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日本東北新幹線列車在行駛途中分離。(X)

日本東北新幹線列車在行駛途中分離。(X)

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日本一輛新幹線列車在今早（19日）發生連接器分離的事故，導致東北新幹線東京來往新青森的服務一度暫停，至當地時間中午1時許恢復。JR東日本就仍在調查事故原因。日本媒體表示，受到事故影響共有72班新幹線列車停駛以及31班延誤，合共約4.4萬人受影響。

日本媒體報道，在當地今早8時7分的時間，一輛從宮城縣大崎市古川車站開出往仙台的東北新幹線列車，在駛離車站約6公里的地方，兩輛列車之間的接駁口在突然分離，列車之後隨即停駛。在JR東日本為列車進行檢查後，證實兩車未有出軌，並在中午公布列車服務在下午1時許恢復。報道指，受到事故的影響，包括東北、山形及秋田新幹線，合共有72班列車停駛，以及有31班延誤，受影響人數合共約4.4萬人。至於往新潟的上越新幹線及往敦賀的北陸新幹線未受影響。

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日本東北新幹線列車行駛途中突然分離。(X) 日本新幹線列車行駛途中突然分離。(NHK截圖) 日本新幹線列車行駛途中分離。(NHK截圖) 日本新幹線列車行駛途中分離。(NHK截圖)

車上乘客：沒有人覺得驚訝

JR東日本表示，兩輛列車合共有約320名乘客，公司其後證實車內沒有乘客受傷或引發急病，而車內的空氣調節亦運作正常。兩輛列車之後完成檢查後慢駛返回仙台站讓乘客落車。據日本媒體表示，列車在經過盛岡站時沒有發現連結出現異常。日本《朝日新聞》就訪問到一位列車的乘客。他表示：「無聲無息就停車了，我還以為是到站停車。周圍的乘客又沒有覺得驚訝，然而我就感到遺憾，因為我的行程被打亂了。」

東北新幹線列車，部份是連接兩輛列車，今次出事的是「隼6號」及「小町6號」的列車，隼列車是前往北海道新函館北斗站，而小町列車就只會到達秋田，在到達秋田後兩車會分離。兩車的分離或結合時間都是當地鐵道迷喜歡觀看的情景。

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正常情況下兩輛列車是接合的。(網上圖片) 出事列車事後駛回仙台。(X)

 
 
 