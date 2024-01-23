日本新幹線突然停電　連接東北及北海道等列車停駛

日本新幹線列車今早（23日）發生停電事故，多條往來東京至東北及北海道等地的列車停駛，目前當局指狀況仍然未能解決，包括來往東北、新潟、長野及北海道的路線仍然停駛。
JR東日本今日表示，在今早的10時左右出現停電的事故，東北新幹線往來東京至仙台之間來回線停駛，同樣受停電影響，東京來往長野的北陸新幹線，以及東京來往越後湯澤的上越新幹線都暫停。在網上有影片顯示，有列車在路軌中停駛，乘客需要在鐵路職員協助下，從路軌走回車站。當局表示，目前需要進行確認事故的工作，因此仍需要一段時間才能恢復運作。JR東日本指，至下午1時36分，完成協助因為停電而被困列車上的乘客離開。
恢復運行工作期間有職員觸電送院
JR東日本之後表示，停電是因為有高架電纜下垂所致，停電大致發生在上野至小山、上越及熊谷之間出現。同時上越新幹線擴大至東京至新潟沿線停駛，而秋田新幹線維持在秋田與盛岡之間營運，東北新幹線亦只維持福島至新庄之間的行駛。
另外，到下午3時琦玉市消防局接報，指停靠在琦玉市內的新幹線列車懷疑有起火。日本媒體指有記者在附近聽到發生爆炸的聲音，消防人員到場確認事件。而警方就指，在進行恢復運行工序期間，有職員懷疑觸電，目前被送往醫院，情況未明。
午後0時50分すぎ、NHKのヘリコプターが撮影した映像です— NHKニュース (@nhk_news) January 23, 2024
停電の影響で停車した新幹線にタラップがかけられ、乗客たちが車両から降りてきました
最新情報はこちらから↓https://t.co/GBnzY4lxBJ#nhk_video pic.twitter.com/tgHGoyiLpf