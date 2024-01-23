日本新幹線突然停電　連接東北及北海道等列車停駛

日本新幹線列車今早（23日）發生停電事故，多條往來東京至東北及北海道等地的列車停駛，目前當局指狀況仍然未能解決，包括來往東北、新潟、長野及北海道的路線仍然停駛。

JR東日本今日表示，在今早的10時左右出現停電的事故，東北新幹線往來東京至仙台之間來回線停駛，同樣受停電影響，東京來往長野的北陸新幹線，以及東京來往越後湯澤的上越新幹線都暫停。在網上有影片顯示，有列車在路軌中停駛，乘客需要在鐵路職員協助下，從路軌走回車站。當局表示，目前需要進行確認事故的工作，因此仍需要一段時間才能恢復運作。JR東日本指，至下午1時36分，完成協助因為停電而被困列車上的乘客離開。