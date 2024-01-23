熱門搜尋:
垃圾徵費 保暖方法 Twins演唱會2024 香港足球 機管局債券 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-23 16:00:00

日本新幹線突然停電　連接東北及北海道等列車全日停駛（更新）

分享：
日本新幹線因為發生停電而停駛。(影片截圖)

日本新幹線因為發生停電而停駛。(影片截圖)

日本新幹線列車今早（23日）發生停電事故，多條往來東京至東北及北海道等地的列車停駛，目前當局指狀況仍然未能解決，包括來往東北、新潟、長野及北海道的路線下午宣布全日停駛。

JR東日本今日表示，在今早的10時左右出現停電的事故，東北新幹線往來東京至仙台之間來回線停駛，同樣受停電影響，東京來往長野的北陸新幹線，以及東京來往越後湯澤的上越新幹線都暫停。在網上有影片顯示，有列車在路軌中停駛，乘客需要在鐵路職員協助下，從路軌走回車站。當局表示，目前需要進行確認事故的工作，因此仍需要一段時間才能恢復運作。JR東日本指，至下午1時36分，完成協助因為停電而被困列車上的乘客離開。

鐵路職員協助乘客離開停電列車。(NHK截圖) 東京站通知乘客列車狀況。(X) 新幹線列車停在路軌上。(X) 職員在檢查電纜。(X) 乘客要落車步行。(X) 東京站通知乘客列車狀況。(X)

恢復運行工作期間有職員觸電送院

JR東日本之後表示，停電是因為有高架電纜下垂所致，停電大致發生在上野至小山、上越及熊谷之間出現。同時上越新幹線擴大至東京至新潟沿線停駛，而秋田新幹線維持在秋田與盛岡之間營運，東北新幹線亦只維持福島至新庄之間的行駛。

另外，到下午3時琦玉市消防局接報，指停靠在琦玉市內的新幹線列車懷疑有起火。日本媒體指有記者在附近聽到發生爆炸的聲音，消防人員到場確認事件。而警方就指，在進行恢復運行工序期間，有職員懷疑觸電，目前被送往醫院，情況未明。JR東日本之後表示，兩名協助恢復運行的外判公司職員，在工程期間觸電，當中一名50多歲男職員重傷，另一40多歲員工輕傷。而JR東日本亦宣布，因應恢復運行的工作需時，今日有關路段的列車已全數停駛。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受