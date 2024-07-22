日本新幹線維修車意外出軌　來往東京大阪嚴重受阻

日本新幹線今日（22日）因為兩架維修用的車輛發生碰撞，導致名古屋與濱松之間路段停駛，大批旅客滯留大阪，航空公司增加特別航班往來東京及大阪協助受影響旅客。
根據JR東海公布，在今日凌晨3時半在愛知縣蒲郡市的新幹線上行路軌上，兩架維修用的車輛發生碰撞，並導致出軌，事件中有兩名職員受傷。JR東海指，兩輛維修車都是為路軌進行維護，當時一輛已完成工作的維修車在路軌上停靠，另一輪沒發覺而撞上去造成事故。受有關事故影響，至當地時間的下午3時50分，名古屋站至濱松站之間的新幹線來回服務仍未恢復。JR東海表示，預計有關的清理工作要到晚上仍在進行，故預計今日也難以恢復。
航空公司開設特別航班往來
受事故影響，日本航空及全日空兩間航空公司今日已增加來往東京羽田機場及大阪伊丹機場的航班，當中日航更採用波音737-800型客機在下午從羽田出發到伊丹，並在傍晚接載旅客返回東京。而全日空亦加開兩班同樣往來羽田及伊丹的航班。
日本媒體報道，受有關事故的影響新大阪站滯留大量的旅客，當中包括外國遊客。有當地旅客指，原定在今日返回關東，但因為事故需要在大阪留多一晚。而在新大阪站的職員亦呼籲旅客保留今日的車票，以在明日返回櫃位換領即日的車票。而目前來往大阪至名古屋的新幹線服務也僅維護一小時約兩班的水平。