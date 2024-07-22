日本新幹線維修車意外出軌　來往東京大阪嚴重受阻

日本新幹線今日（22日）因為兩架維修用的車輛發生碰撞，導致名古屋與濱松之間路段停駛，大批旅客滯留大阪，航空公司增加特別航班往來東京及大阪協助受影響旅客。

根據JR東海公布，在今日凌晨3時半在愛知縣蒲郡市的新幹線上行路軌上，兩架維修用的車輛發生碰撞，並導致出軌，事件中有兩名職員受傷。JR東海指，兩輛維修車都是為路軌進行維護，當時一輛已完成工作的維修車在路軌上停靠，另一輪沒發覺而撞上去造成事故。受有關事故影響，至當地時間的下午3時50分，名古屋站至濱松站之間的新幹線來回服務仍未恢復。JR東海表示，預計有關的清理工作要到晚上仍在進行，故預計今日也難以恢復。