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國際
2024-06-16 16:55:42

日本新幹線軌道檢查車「黃醫生」將退役 驚喜現身東京車站10分鐘(有片)

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有「黃醫生」之稱的東海道新幹線軌道檢查車。(互聯網)

有「黃醫生」之稱的東海道新幹線軌道檢查車。(互聯網)

日本新幹線的「醫生」要退休了……有「黃醫生」(Doctor Yellow)之稱的東海道新幹線軌道檢查車，將於明年1月退役，上周五(14)它在東京車站短暫停留，讓鐵路迷既驚喜又興奮，紛紛舉機拍攝，直呼：「看到它很幸運。」

「黃醫生」功能是甚麼？

日媒報道，這種軌道檢查車的特徵是車身是醒目的黃色，任務為行駛於東海道新幹線、山陽新幹線的路軌，檢查路軌和電線等裝置是否有異常，因此被鐵路迷稱為「新幹線的醫生」。

「黃醫生」隨著東海道新幹線在1964年通車開始服役，期間曾更換過新車型，1995年阪神大地震之後2個月，曾經行駛於新大阪站與姬路站之間，檢查高架橋是否出現問題。

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甚麼原因日本人認為見到「黃醫生」會好運

該列車時速最快可達270公里，由於每10天才會有2天往返東京站與博多站一次，具體行駛時間不對外公開，因此許多人認為看到它會帶來好運，因而備受日本民眾喜愛。

各有一列「黃醫生」的JR東海公司、JR西日本公司近日宣布，由於軌道檢查車日趨老舊，將分別在20251月與2027年之後退役。消息一出，鐵路迷紛紛在社交網上表達惋惜。

一家四口在東京車站歡迎「黃醫生」。(互聯網) 「黃醫生」將於明年1月退役。(互聯網) 「黃醫生」將於明年1月退役。(互聯網) 「黃醫生」駛進東京車站。(互聯網) 「黃醫生」快閃現身東京車站，車身十分顯眼。(互聯網) 「黃醫生」時速最快可達270公里。(互聯網) 許多日本人認為看到「黃醫生」會帶來好運。(互聯網) 現有車型N700S的新車上配備檢查功能。(互聯網) 「黃醫生」將於明年1月退役。(互聯網) 「黃醫生」車廂內部。(互聯網) 「黃醫生」車廂內部。(互聯網) 「黃醫生」檢查電纜裝置。(互聯網) 「黃醫生」檢查電纜裝置。(互聯網) 工作人員在車內做記錄。(互聯網) 有民眾拍到「黃醫生」與新幹線列車相遇一刻的照片。(互聯網)

新幹線N700S新車將配備檢查功能

JR東海公司上周五安排一列「黃醫生」停在東京車站10分鐘，讓民眾近距離觀看即將退役的檢查車，許多人趁機跟它合照。

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一名20多歲的男乘客把握機會跟「黃醫生」合照，表示「覺得自己很幸運，因為我不久前才聽說它即將退役」。

JR東海公司指出，「黃醫生」除役之後，將不會打造新的檢查車，而是在現有車型N700S的新車上配備檢查功能。

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