日本新幹線軌道檢查車「黃醫生」將退役 驚喜現身東京車站10分鐘(有片)

日本新幹線的「醫生」要退休了……有「黃醫生」(Doctor Yellow)之稱的東海道新幹線軌道檢查車，將於明年1月退役，上周五(14日)它在東京車站短暫停留，讓鐵路迷既驚喜又興奮，紛紛舉機拍攝，直呼：「看到它很幸運。」
「黃醫生」功能是甚麼？
日媒報道，這種軌道檢查車的特徵是車身是醒目的黃色，任務為行駛於東海道新幹線、山陽新幹線的路軌，檢查路軌和電線等裝置是否有異常，因此被鐵路迷稱為「新幹線的醫生」。
「黃醫生」隨著東海道新幹線在1964年通車開始服役，期間曾更換過新車型，1995年阪神大地震之後2個月，曾經行駛於新大阪站與姬路站之間，檢查高架橋是否出現問題。
甚麼原因日本人認為見到「黃醫生」會好運？
該列車時速最快可達270公里，由於每10天才會有2天往返東京站與博多站一次，具體行駛時間不對外公開，因此許多人認為看到它會帶來好運，因而備受日本民眾喜愛。
各有一列「黃醫生」的JR東海公司、JR西日本公司近日宣布，由於軌道檢查車日趨老舊，將分別在2025年1月與2027年之後退役。消息一出，鐵路迷紛紛在社交網上表達惋惜。
新幹線N700S新車將配備檢查功能
JR東海公司上周五安排一列「黃醫生」停在東京車站10分鐘，讓民眾近距離觀看即將退役的檢查車，許多人趁機跟它合照。
一名20多歲的男乘客把握機會跟「黃醫生」合照，表示「覺得自己很幸運，因為我不久前才聽說它即將退役」。
JR東海公司指出，「黃醫生」除役之後，將不會打造新的檢查車，而是在現有車型N700S的新車上配備檢查功能。
「ドクターイエロー」が東京駅に— NHKニュース (@nhk_news) June 14, 2024
運行を終えることが13日に発表された東海道・山陽新幹線の検査専用車両「ドクターイエロー」
JR東京駅では引退を惜しむ声が多く聞かれましたhttps://t.co/5dDdbT0q3r#nhk_video pic.twitter.com/WISBQMJOdG