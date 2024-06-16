日本新幹線軌道檢查車「黃醫生」將退役 驚喜現身東京車站10分鐘(有片)

有「黃醫生」之稱的東海道新幹線軌道檢查車。(互聯網)

日本新幹線的「醫生」要退休了……有「黃醫生」(Doctor Yellow)之稱的東海道新幹線軌道檢查車，將於明年1月退役，上周五(14日)它在東京車站短暫停留，讓鐵路迷既驚喜又興奮，紛紛舉機拍攝，直呼：「看到它很幸運。」

「黃醫生」功能是甚麼？

日媒報道，這種軌道檢查車的特徵是車身是醒目的黃色，任務為行駛於東海道新幹線、山陽新幹線的路軌，檢查路軌和電線等裝置是否有異常，因此被鐵路迷稱為「新幹線的醫生」。

「黃醫生」隨著東海道新幹線在1964年通車開始服役，期間曾更換過新車型，1995年阪神大地震之後2個月，曾經行駛於新大阪站與姬路站之間，檢查高架橋是否出現問題。