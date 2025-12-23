日本新潟同意重啟核電廠　高市早苗提出前往視察

日本新潟縣知事花角英世，今日（23日）前往東京與經濟產業大臣赤澤亮正及首相高市早苗會面，表達同意重啟當地的柏崎刈羽核電廠。

新潟縣議會在周一（22日）的會議上通過一項動議，信任知事花角英世提出的重啟核電廠決定。在獲得地方同意之後，花角今日到東京向經濟產業大臣表達地方同意的決定。預計核電廠在明年1月20日重啟6號機組，並且在明日向日本核能監察委員會提交相關的申請。花角在下午再到首相官邸與高市早苗會面，並表示由首相親自向縣民表達安全措施有效是最好，因此提出高市前往核電廠視察。而高市回應將會在適當的時間前行。花角指，新潟縣內仍有人對於核電廠營運的東京電力不信任，此高市早苗表示會對東京電力作出督促。