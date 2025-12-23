日本新潟同意重啟核電廠　高市早苗提出前往視察

日本新潟縣知事花角英世，今日（23日）前往東京與經濟產業大臣赤澤亮正及首相高市早苗會面，表達同意重啟當地的柏崎刈羽核電廠。
新潟縣議會在周一（22日）的會議上通過一項動議，信任知事花角英世提出的重啟核電廠決定。在獲得地方同意之後，花角今日到東京向經濟產業大臣表達地方同意的決定。預計核電廠在明年1月20日重啟6號機組，並且在明日向日本核能監察委員會提交相關的申請。花角在下午再到首相官邸與高市早苗會面，並表示由首相親自向縣民表達安全措施有效是最好，因此提出高市前往核電廠視察。而高市回應將會在適當的時間前行。花角指，新潟縣內仍有人對於核電廠營運的東京電力不信任，此高市早苗表示會對東京電力作出督促。
東京電力是日本福島第一核電廠的營運企業，在2011年的311大地震後，日本所有的核電廠暫停運作，東京電力旗下所有核電廠亦暫停。而今次柏崎刈羽核電廠重啟，是東京電力公司自311地震以來首次重新核電廠運作。對於核電廠皇啟，柏崎市的市長櫻井雅浩表示，終於等到核電廠的重新運作，不過他指市民仍對東京電力抱有不信任，因此希望企業了解到當地人的想法。而一位當地居民表示贊同，原因是電力不足的問題更為重要。然而亦有新潟縣民指出，重啟核電廠是非常危害。