日本新潟巴士設兒童座 第一身鏡頭模擬「揸巴士」(多圖有片)

相信不少人在小時候坐巴士，會坐在上層前方扮車長「揸巴士」。日本新潟市有巴士公司在車廂設計了一個特別的座位，名為「兒童駕駛座椅」。前方有個小熒幕，播放的是巴士前置攝影機的即時影像，亦有模擬方向盤、踏板及開關制，讓小童模擬「揸巴士」的樂趣。