日本新潟巴士設兒童座 第一身鏡頭模擬「揸巴士」(多圖有片)

相信不少人在小時候坐巴士，會坐在上層前方扮車長「揸巴士」。日本新潟市有巴士公司在車廂設計了一個特別的座位，名為「兒童駕駛座椅」。前方有個小熒幕，播放的是巴士前置攝影機的即時影像，亦有模擬方向盤、踏板及開關制，讓小童模擬「揸巴士」的樂趣。
新潟市内を走る『こどもデザインラッピングバス』— GATA_TETSU (@GATA_TETSU_0401) November 2, 2023
車内に「こども運転席」が設置されています。
前方のリアルタイム映像モニターやハンドルもあり、憧れの運転士さん気分を楽しめる事、間違いなし。
運行情報は、新潟交通さんHPをご確認下さい🚌
※お子様優先です！
(取材で乗車。掲載情報は後日) pic.twitter.com/T5TqVHjtcB
營運一年限定周六日
這些兒童駕駛席的巴士本身是兒童設計比賽的一部分，巴士外觀貼有兒童親手畫的畫作，目前主要在星期六、日，以及假日期間運行。「兒童駕駛座椅」上方有方向盤、儀錶板下方有各式踏板，側面亦有開關，恍如是駕駛座的迷你版，坐下來可以和司機「同步」享受開車的樂趣。這部巴士由10月19日開始在新潟市内營運一年，時間表可見：https://www.niigata-kotsu.co.jp/.../files/c_seat202310.pdf