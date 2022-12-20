日本新潟破紀錄降雪 800輛汽車受困 自衛隊派員救助

國土交通省表示，國道8號附近一度最多約有800輛汽車受困，至今數量已持續減少，截至周二清晨4時，估計最少約300輛汽車仍動彈不得。截至上午10時，通往長岡市的國道8號及17號，車龍最長約20公里。當局派員前往現場向司機和乘客派發食水和食物，並清理積雪。

日本放送協會(NHK)、富士新聞網、產經新聞、TBS電視台等媒體報道，國道17號及8號、橫跨新潟縣長岡市、小千谷市及柏崎市的路段，從周一起有數百輛汽車受困大雪中。此外，JR東日本公司表示，受大雪影響，新潟縣不少地區的鐵路從周二首班車開始停駛，部分地區已取消周二所有班次。

日本新潟縣等廣泛地區最近兩天降下破紀錄大雪，兩條國道有數百輛汽車受困風雪中，部分司機及乘客被迫在車內度過一夜。新潟縣政府周二清晨已請求自衛隊派員協助，陸上自衛隊員隨後在今天上午11時抵達現場展開救助活動。

司機：滯留公路12小時

一名男司機行經新潟縣柏崎市壽町的國道8號時陷入車陣，他說，周一清晨6時從長岡市家中出發，預計在上午9時前抵達上越市，但途經柏崎市時就遇上大塞車。直至周一傍晚6時，車陣仍停著不動，他只能躲在車上開暖氣等待，有司機下車協助剷雪。他說，雖然有看氣象預報，也在車上準備了飲用水和禦寒用具，但沒想到如上大雪。

北陸及東北地方降雪破紀錄

新潟縣及東北地方南部地區於周日至周一連場大雪，截至周一傍晚的24小時累積降雪量已達1米，創有紀錄以來最高。

24小時降雪量方面，福島縣只見町110厘米、山形縣大藏村101厘米，均創當地有紀錄以來新高。新潟縣長岡市的89厘米及新潟市的43厘米，分創當地有紀綠以來12月份最高。

截至周二上午6時，山形縣大藏村積雪達232厘米、新潟縣魚沼市186厘米、福島縣只見町141厘米、新潟縣柏崎市87厘米。