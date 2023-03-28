日本新潟縣烏賊大軍集體擱淺 網民驚呼：像世界末日 原因眾說紛紜(有片)

密集恐懼症者慎入！日本新潟縣近日罕見地有大量烏賊集體擱淺，密密麻麻的畫面十分駭人。有網民直呼「猶如世界末日景象」，有人擔心是否與地震有關，專家及漁民則有另一些解讀。

日本放送協會(NHK)報道，新潟縣漁民本月18日於佐渡市羽吉海岸上發現大量烏賊集體擱淺。這種奇特現象稱為「螢烏賊投身」，是一種會在黑夜中發出藍光的螢烏賊，為產卵而浮出海面，隨後被沖上岸的狀況。

富士新聞網則指，今年被沖上岸的烏賊比往年來得多，以往常在富山縣出現此類畫面，今年卻在其他地方都有，特別在新潟縣佐渡市，不僅18日有烏賊集體擱淺，之後20日凌晨4時至5時許，也有民眾發現大量長約5厘米的螢烏賊被沖上岸。