日本新潟縣烏賊大軍集體擱淺 網民驚呼：像世界末日 原因眾說紛紜(有片)

密集恐懼症者慎入！日本新潟縣近日罕見地有大量烏賊集體擱淺，密密麻麻的畫面十分駭人。有網民直呼「猶如世界末日景象」，有人擔心是否與地震有關，專家及漁民則有另一些解讀。
日本放送協會(NHK)報道，新潟縣漁民本月18日於佐渡市羽吉海岸上發現大量烏賊集體擱淺。這種奇特現象稱為「螢烏賊投身」，是一種會在黑夜中發出藍光的螢烏賊，為產卵而浮出海面，隨後被沖上岸的狀況。
富士新聞網則指，今年被沖上岸的烏賊比往年來得多，以往常在富山縣出現此類畫面，今年卻在其他地方都有，特別在新潟縣佐渡市，不僅18日有烏賊集體擱淺，之後20日凌晨4時至5時許，也有民眾發現大量長約5厘米的螢烏賊被沖上岸。
專家及漁民有不同推測
富山縣滑川市螢烏賊博物館認為，這與烏賊在春天的產卵季節有關。另有猜測指，螢烏賊在近岸的地方隨波逐流，因為新月大潮而迷失方向，或是因烏賊產卵，加上海浪席捲而耗盡體力，最後被沖上海灘。有漁夫則認為，烏賊被魚群追到無處可逃因而沖上岸。
網民議論
可是，不少網民看過畫面後都表達擔憂，有人直呼「好像看到末日景象」，有人笑言「產卵後體形好像瘦了很多」。有網民分析，指「聽說富山縣漁獲欠佳，可能因為水溫上升，(烏賊)產卵地點往北移吧」。
有人則擔心是否與地震有關：「據說沙甸魚會出現在『地震前』，烏賊則是『地震後』。不知道是不是氣候變化太劇烈，大自然的變化，快到幾乎沒有先兆了。」
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富山県のホタルイカの身投げ♪— 世界の絶景♡ (@mcgeochoriana) July 25, 2015
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