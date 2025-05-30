日本新規阻為嬰兒改怪名　「比卡超」與「Nike」料絕跡

日本政府推出新規，以規範近年來日益增多的特殊名字。（示意圖／取自pixabay）

日本政府為了規範近年來日益增多的特殊名字，於近日實施新的命名規定，限制父母以非常規方式為孩子命名，以遏止「比卡超」、「Nike」等特殊名字的使用。

據CNN28日報道，根據新規定，日本父母在為嬰兒登記戶籍時，必須附上名字的讀音說明。若地方政府官員發現名字的發音方式與漢字的常見讀音不符，可能會要求父母提供額外文件，甚至拒絕登記該名字。

被稱為「kirakira」

這項規定主要針對父母選擇以特殊讀音方式為孩子命名的現象，例如將名字讀作「皮卡丘」、「Nike」或「布甸」等。這類名字在日本被稱為「kirakira」名字，自1980年代開始逐漸流行。