日本新鈔正式推出！日圓舊鈔還能用嗎？幾個地方或不收新鈔？｜網上熱話(更新)

新(上)舊(下)的10,000日圓鈔票對比。(互聯網)

03/07 更新︰鈔票推出情況、錄得騙案、刺激經濟

日本於2024年7月3日正式推出新的日圓鈔票，當中1,000日圓、5,000日圓及10,000日圓都將會換上新裝。不少人關注日圓新鈔上場後，日圓舊鈔是否還能用？另外要留意的是，原來就算換了日圓新鈔，也要小心可能有部分地方「拒收」新鈔！

1000、5000、10000日圓新鈔人物變化

位於東京的日本銀行總部於當地時間周三早上8時，把新鈔交付予各金融機構，發行總值約1.6萬億日圓新鈔。以流通量計，預料至明年3月，新鈔發行量將達74.8億張，佔流通紙幣量46%。

上述3種面值的日圓新鈔上的人物有何變化？其中10,000日圓新鈔，正面為「日本資本主義之父」澀澤榮一肖像，10,000日圓舊鈔則為創立慶應義塾大學、明治時期思想家福澤諭吉。埼玉縣新鈔發行前的午夜，特此舉行倒數儀式慶祝，因該處是澀澤榮一的出生地。

5,000日圓新鈔正面肖像是日本女性教育先驅、創立津田塾大學的津田梅子；5,000舊鈔為本明治時期小說家、詩人樋口一葉。

至於1,000日圓新鈔，正面是確立血清療法、有「近代日本醫學之父」之稱的北里柴三郎；1,000日圓舊鈔面為細菌學者野口英世。

1000、5000、10000日圓景物變化

3種面值的日圓新鈔上的景物亦有變化。其中10,000日圓新鈔背面景物，由本來的京都府宇治市平等院鳳凰堂中的鳳凰像，改成東京站丸之內的建築物。

5,000日圓新鈔的景物，則由江戶時代畫家尾形光琳創作的國寶作品《燕子花圖》，變成在日本文學中《古事紀》和《萬葉集》出現的紫藤花；至於1,000日圓新鈔，則從日本兩大國寶——富士山和櫻花，改成日本浮世繪大師葛飾北齋代表作《富嶽三十六景(神奈川沖浪裏)》。

日圓新鈔7月3日推出的情況︰