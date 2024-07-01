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國際
2024-07-01 07:20:00

日本新鈔正式推出！日圓舊鈔還能用嗎？幾個地方或不收新鈔？｜網上熱話

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新(上)舊(下)的10,000日圓鈔票對比。(互聯網)

新(上)舊(下)的10,000日圓鈔票對比。(互聯網)

日本於2024年7月3日正式推出新的日圓鈔票，當中1,000日圓、5,000日圓及10,000日圓都將會換上新裝。不少人關注日圓新鈔上場後，日圓舊鈔是否還能用？另外要留意的是，原來就算換了日圓新鈔，也要小心可能有部分地方「拒收」新鈔！

1000、5000、10000日圓新鈔人物變化

上述3種面值的日圓新鈔上的人物有何變化？其中10,000日圓新鈔，正面為「日本資本主義之父」澀澤榮一肖像，10,000日圓舊鈔則為創立慶應義塾大學、明治時期思想家福澤諭吉。

5,000日圓新鈔正面肖像是創立津田塾大學的津田梅子；5,000舊鈔為本明治時期小說家、詩人樋口一葉。

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至於1,000日圓新鈔，正面是確立血清療法、有「近代日本醫學之父」之稱的北里柴三郎；1,000日圓舊鈔面為細菌學者野口英世。

1000、5000、10000日圓景物變化

3種面值的日圓新鈔上的景物亦有變化。其中10,000日圓新鈔背面景物，由本來的京都府宇治市平等院鳳凰堂中的鳳凰像，改成東京站丸之內的建築物。

5,000日圓新鈔的景物，則由江戶時代畫家尾形光琳創作的國寶作品《燕子花圖》，變成在日本文學中《古事紀》和《萬葉集》出現的紫藤花；至於1,000日圓新鈔，則從日本兩大國寶——富士山和櫻花，改成日本浮世繪大師葛飾北齋代表作《富嶽三十六景(神奈川沖浪裏)》。

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3個面值的日圓新鈔舊鈔對照︰

新(上)舊(下)的1,000日圓鈔票對比。(互聯網) 新(上)舊(下)的5,000日圓鈔票對比。(互聯網) 新(上)舊(下)的10,000日圓鈔票對比。(互聯網) 新的印刷摸起來有凹凸感。(互聯網)

日圓新鈔｜舊鈔能否繼續用？

日圓舊鈔能否繼續用？答案是︰可以的。在日本，基本上每次推出日圓新鈔，過去發行的舊鈔仍然在市面繼續流通並可使用。通常推出新鈔的一大原因，包括加強防偽程度，以防有人製造假鈔。日圓新鈔在防偽上做了更多設計，採用最先進的技術讓肖像看起來立體可動，水印也更加精細。另外，日圓新鈔也採用大字體與紙面設計，方便視障人士及長者，而且摸起來有凹凸感。

民眾反而要注意的是，若有人跟你說「日圓舊鈔已經不可以再用了」，就要小心對方是否有想詐騙的意圖，因為這根本並非事實。

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日圓新鈔｜新鈔推出初期 自動販賣機或未及更新

日圓舊鈔可以繼續使用，其實去日本旅行並不需急著兌換新鈔。原因是在新鈔剛推出的初期，有機會被「拒收」——說的不是被人拒收，而是被「機器」。據估計，在日圓新鈔推出的初期，便利店、超市甚至是鐵路公司的自助收銀機，可能會有10至20%來不及更新，而停車場、餐廳的販賣機，可能會有50%未及更新。至於在日本隨處可見的飲品自動販賣機，更有可能有70%至80%，來不及在第一時間更新至可以接受新鈔。

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