日本新首相高市早苗記者會向南韓示好　起用醜聞議員當副相

日本首位女首相的高市早苗，在周二（21日）正式上任及出席記者會時，向南韓主動示好，試圖韓國媒體對高市就任的憂慮。不過日本媒體指她內閣的副官人選，當中多名涉及自民黨政治獻金醜聞的人物獲副相或政務官職位。
高市早苗在周二晚舉行內閣的首次記者會，她表示：「日本與南韓的關係的重要性，對比以往更加高，我未來希望能夠與南韓構築穩定的關係。日美韓3國之間的合作，不僅是應對北韓問題很重要，在對於國家安全及經濟也非常緊要，我們希望從戰略角度來看待這個問題。」對於日韓關係惡化的可能，高市表現對南韓的好感：「似乎是有着各種各樣的憂慮，不過我非常喜歡韓國紫雲，我也會用韓國化妝品，而且我也看韓劇。」並表示期待與南韓總統李在明會面。
在高市早苗先公布的內閣，雖然有不少新臉孔，不過據日本媒體報道，高市將委任7名與自民黨派系政治獻金的相關議員，這些人在自民黨的事件報告中，未有被記名，只作出告誡處分。而內閣副官房長官亦由捲入事件的佐藤啟出任，在之前的岸田文雄及石破茂，都不敢在內閣起用這些議員。而在記者會上高市早苗表示她將建立一個「決斷而且向前的內閣」，並希望彌補在參議院選舉後的3個月政治真空。
法務大臣表明拒廢除死刑
而新內閣官員也陸續召開記者會，當中首次擔任內閣的法務大臣平口洋表示，會做好外國入入境簽證的管理，也會處理非法居留等的問題。同時他提到有關死刑的存廢問題，指在犯罪率持續上升之下，並不適合取消死刑。至於曾在財務省工作，現任財相的片山皋月表示，會慎重考慮政府發債問題，指不應該將債務留給下一代。同時她表示要推動投資刺激經濟成長，她表示：「讓日本的未來停滯不前，代價遠比債務更大。」她表示會採取積極的財務措施以及謹慎理財。