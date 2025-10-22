日本新首相高市早苗記者會向南韓示好　起用醜聞議員當副相

日本首位女首相的高市早苗，在周二（21日）正式上任及出席記者會時，向南韓主動示好，試圖韓國媒體對高市就任的憂慮。不過日本媒體指她內閣的副官人選，當中多名涉及自民黨政治獻金醜聞的人物獲副相或政務官職位。

高市早苗在周二晚舉行內閣的首次記者會，她表示：「日本與南韓的關係的重要性，對比以往更加高，我未來希望能夠與南韓構築穩定的關係。日美韓3國之間的合作，不僅是應對北韓問題很重要，在對於國家安全及經濟也非常緊要，我們希望從戰略角度來看待這個問題。」對於日韓關係惡化的可能，高市表現對南韓的好感：「似乎是有着各種各樣的憂慮，不過我非常喜歡韓國紫雲，我也會用韓國化妝品，而且我也看韓劇。」並表示期待與南韓總統李在明會面。