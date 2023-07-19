日本旅客上月突破200萬　中國遊客再超越香港成第4多

回復至疫情前7成

而按各地區及國家的數字，南韓仍然是最多，有約55萬人次，其次是台灣的約39萬人次，至於美國亦有約23萬人次。曾經佔據過前三的香港，今次下跌至第5，不過仍有18.63萬人次，與2019年同期，僅少約10%。至於中國，雖然仍然禁止出售日本旅遊產品，不過亦已經有20.85萬人次在上月赴日旅遊，人數升至第4位，但與疫情前的6月仍少76.3%。

日本政府指，在日圓貶值的影響下，東南亞、美國及澳洲的遊客比起疫情前有所上升，而除了中國以外，大多數的地方已回復到接近疫情前的水平。而在今年上半年，日本旅客數字已超過1,000萬人次，回復至2019年的64.4%。日本政府的目標，是在2025年旅客數字可以突破3,200萬人次，比2019年時的3,188萬人次還要多。而目前仍有多個地方機場未完全回復國際線航班，相信之後地方旅客會逐漸增加。