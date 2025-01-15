日本旅客去年創新高逾3686萬人次　香港人佔268萬花費300幾億（更新）

日本政府觀光局今日（15日）公布去年的旅客初步估算數字。去年全年訪日遊客達到3,686.99萬人次，比2019年的最高數字上升達15.6%，創有記錄以來的新高。當中香港遊客有268.35萬人次，是南韓、中國、台灣及美國以外的第5大市場。而在同日公布的旅客消費數字，也創下有記錄以來新高的逾8萬億日圓，當中香港旅客消費全年也有6,584億日圓（約326.8億港元）。
根據政府觀光局今日的記者會指，上月訪日旅客達到348.98萬人次，比去年同期上升27.6%，不單是12月份的新高，也是自1964年有統計以來，首次單月超過340萬人次。當局指，主要是因為聖誕假期及學校假期等，令旅遊需求上升。而上月亦有28.56萬的香港旅客到訪日本，比2019年同期時上升14.4%，也是單月香港訪日旅客的新高。
除了香港以外，在日本統計的23個市場之中，有20個都達到全年數字的新高，旅客亦多數集中在櫻花、紅葉以及寒暑假的季節到訪，而且不單是東亞地區，東南亞、歐美、澳洲及中東等的旅客數字都有實質的增長。
全年遊客消費逾4000億
另外在觀光廳公布，去年初算的訪日遊客消費數字，達到81,395億日圓（約4,042.6億港元），是自2010年有統計以來首次突破8萬億日圓的消費額，比去年最多的53,065億日圓有大幅的增長。在今年第4個季度，香港遊客在日本的消費額就達到1,613億日圓，而全年更是達到6,584億日圓。當中香港遊客在購物方面就消費2,359億日圓（約117億港元），按年消費額較去年增37.2%，比2019年更是大升86.8%。而人均計，香港人去年在日本消費每人就花248,011日圓（約12,311.4港元），比去年微升9.1%，但較2019年就多59.0%。
日本政府的目標，仍是到2030年旅客達到6,000萬人次以及15萬億日圓消費額。同時日本政府也因應旅客過度集中大城市，故將推動更多地方機場的航線及在地方吸引高消費旅客的設施。同時也面對酒店業界的人手不足及交通擠塞等問題。