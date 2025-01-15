日本旅客去年創新高逾3686萬人次　香港人佔268萬

日本政府觀光局今日（15日）公布去年的旅客初步估算數字。去年全年訪日遊客達到3,686.99萬人次，比2019年的最高數字上升達15.6%，創有記錄以來的新高。當中香港遊客有268.35萬人次，是南韓、中國、台灣及美國以外的第5大市場。而在同日公布的旅客消費數字，也創下有記錄以來新高的逾8萬億日圓。

根據政府觀光局今日的記者會指，上月訪日旅客達到348.98萬人次，比去年同期上升27.6%，不單是12月份的新高，也是自1964年有統計以來，首次單月超過340萬人次。當局指，主要是因為聖誕假期及學校假期等，令旅遊需求上升。而上月亦有28.56萬的香港旅客到訪日本，比2019年同期時上升14.4%，也是單月香港訪日旅客的新高。