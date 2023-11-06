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國際
2023-11-06 17:57:28

日本旅行注意｜京都酒店房價暴漲近9成 東京漲近8成 升勢恐難逆轉 本地人嘆：住不起

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京都是秋季賞楓熱點，酒店房價卻飆漲。(互聯網)

京都是秋季賞楓熱點，酒店房價卻飆漲。(互聯網)

日本各地酒店房價普遍上漲，主要是外國遊客在新冠疫情後回流等因素致需求大增，其中秋季賞楓勝地京都的酒店，平均每晚房價漲至逾7萬日圓(3,660港元)，升幅高達88%，而這種漲價趨勢恐難逆轉，本地人抱怨：「已住不起喜歡的酒店。」

日本經濟新聞報道，隨著訪日遊客快速回流，日本近日出現酒店建設熱潮，外資紛紛進軍住宿市場並搶人才。因需求恢復，許多地方每晚酒店房價已遠高於疫情前水平。數據分析公司MetroEngines統計顯示，與疫情前的2019年及2023年相比，日本各地酒店雙人房平均一晚住宿費以京都市漲幅最為驚人，從39,000日圓(2,041港元)，增至73,143日圓(3,828港元)，漲幅88%

輕井澤房價全日最貴

同時，東京23區酒店每晚平均房價亦從39,053日圓(2,043港元)，上漲到69,281日圓(3,625港元)，漲幅77%。輕井澤町的漲幅雖僅43%，但房價從67,882日圓(3,552港元)漲到97,169日圓(5,084港元)，是日本最貴的酒店房價。

港人熱門旅遊地大阪市的每晚房價，從27,286日圓(1,428港元)漲到35,662日圓(1,866港元)，漲幅31%；福岡從36,490日圓(1,910港元)漲到46,719日圓(2,445港元)，漲幅28%

民眾嘆：房價太高，住不起

報道指，很多人已感受到「酒店房價太高，住不起」，因房價已大幅超過疫情前水平。房價基本上由供求決定，酒店業界以浮動價格制度作為主流，當需求增加就會帶動價格上漲，而最近房價飆升，主要是受到外國遊客的需求大增影響。但日本酒店房價比其他國家便宜，加上日圓貶值，對外國遊客來說，不會覺得價格太高。

京都遊客增多，對酒店住宿需求大增。(互聯網) 京都街頭一景。(互聯網) 京都二條城是旅遊熱點。(互聯網) 京都是賞楓熱點。(互聯網) 京都由舊宅改建的旅館。(互聯網) 京都錦市場是旅遊熱點。(互聯網)

料酒店房價升勢持續

預計日本酒店房價未來還會持續上漲，原因是業界正面臨人手不足的問題，酒店方面不想藉減價來勉強提高住房率，所以希望提升客單價，這令本地人大嘆：「已住不起喜歡的酒店。」

觀光廳最新調查顯示，跟疫情前相比，訪日外國遊客住宿費在全日本及各地方平均都增長近5成。據統計，外國遊客平均每人停留期間的住宿費，以英國的153,423日圓(8,030港元)居冠，較疫情前激增93%。中國每人平均住宿費為85,322日圓(4,465港元)，較疫情前增84%歐美遊客在住宿上花費較多，主因是停留時間較長，而中國遊客人數目前僅為疫情前約4成。

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外國酒店集團進軍日本

受外國遊客增加及東京奧運等影響，2014年日本有1710間酒店，至今年已增至14,260間，是2014年的約1.3倍。酒店數量最多的是東京，今年有超過1,600間，10年來酒店增長率最高的則是沖繩縣，從2014年不到400間增至今年的逾1,200間。預料各地的酒店興建熱潮仍將持續。

反觀，日本的旅館通常規模較小，如果後繼無人，恐被迫結業，所以數量有愈來愈少的趨勢。但作為日本傳統文化的體驗地，讓民眾再度認識到旅館的價值。有外國酒店集團已在本州西部開設旅館，也有外國酒店業者以2025年為目標，計劃在日本經營溫泉旅館。

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