日本旅行注意｜京都酒店房價暴漲近9成 東京漲近8成 升勢恐難逆轉 本地人嘆：住不起

日本各地酒店房價普遍上漲，主要是外國遊客在新冠疫情後回流等因素致需求大增，其中秋季賞楓勝地京都的酒店，平均每晚房價漲至逾7萬日圓(約3,660港元)，升幅高達88%，而這種漲價趨勢恐難逆轉，本地人抱怨：「已住不起喜歡的酒店。」
日本經濟新聞報道，隨著訪日遊客快速回流，日本近日出現酒店建設熱潮，外資紛紛進軍住宿市場並搶人才。因需求恢復，許多地方每晚酒店房價已遠高於疫情前水平。數據分析公司MetroEngines統計顯示，與疫情前的2019年及2023年相比，日本各地酒店雙人房平均一晚住宿費以京都市漲幅最為驚人，從3萬9,000日圓(約2,041港元)，增至7萬3,143日圓(約3,828港元)，漲幅88%。
輕井澤房價全日最貴
同時，東京23區酒店每晚平均房價亦從3萬9,053日圓(約2,043港元)，上漲到6萬9,281日圓(約3,625港元)，漲幅77%。輕井澤町的漲幅雖僅43%，但房價從6萬7,882日圓(約3,552港元)漲到9萬7,169日圓(約5,084港元)，是日本最貴的酒店房價。
港人熱門旅遊地大阪市的每晚房價，從2萬7,286日圓(約1,428港元)漲到3萬5,662日圓(約1,866港元)，漲幅31%；福岡從3萬6,490日圓(約1,910港元)漲到4萬6,719日圓(約2,445港元)，漲幅28%。
民眾嘆：房價太高，住不起
報道指，很多人已感受到「酒店房價太高，住不起」，因房價已大幅超過疫情前水平。房價基本上由供求決定，酒店業界以浮動價格制度作為主流，當需求增加就會帶動價格上漲，而最近房價飆升，主要是受到外國遊客的需求大增影響。但日本酒店房價比其他國家便宜，加上日圓貶值，對外國遊客來說，不會覺得價格太高。
料酒店房價升勢持續
預計日本酒店房價未來還會持續上漲，原因是業界正面臨人手不足的問題，酒店方面不想藉減價來勉強提高住房率，所以希望提升客單價，這令本地人大嘆：「已住不起喜歡的酒店。」
觀光廳最新調查顯示，跟疫情前相比，訪日外國遊客住宿費在全日本及各地方平均都增長近5成。據統計，外國遊客平均每人停留期間的住宿費，以英國的15萬3,423日圓(約8,030港元)居冠，較疫情前激增93%。中國每人平均住宿費為8萬5,322日圓(約4,465港元)，較疫情前增84%。歐美遊客在住宿上花費較多，主因是停留時間較長，而中國遊客人數目前僅為疫情前約4成。
外國酒店集團進軍日本
受外國遊客增加及東京奧運等影響，2014年日本有1萬710間酒店，至今年已增至1萬4,260間，是2014年的約1.3倍。酒店數量最多的是東京，今年有超過1,600間，10年來酒店增長率最高的則是沖繩縣，從2014年不到400間增至今年的逾1,200間。預料各地的酒店興建熱潮仍將持續。
反觀，日本的旅館通常規模較小，如果後繼無人，恐被迫結業，所以數量有愈來愈少的趨勢。但作為日本傳統文化的體驗地，讓民眾再度認識到旅館的價值。有外國酒店集團已在本州西部開設旅館，也有外國酒店業者以2025年為目標，計劃在日本經營溫泉旅館。