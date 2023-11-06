日本旅行注意｜京都酒店房價暴漲近9成 東京漲近8成 升勢恐難逆轉 本地人嘆：住不起

日本各地酒店房價普遍上漲，主要是外國遊客在新冠疫情後回流等因素致需求大增，其中秋季賞楓勝地京都的酒店，平均每晚房價漲至逾7萬日圓(約3,660港元)，升幅高達88%，而這種漲價趨勢恐難逆轉，本地人抱怨：「已住不起喜歡的酒店。」

日本經濟新聞報道，隨著訪日遊客快速回流，日本近日出現酒店建設熱潮，外資紛紛進軍住宿市場並搶人才。因需求恢復，許多地方每晚酒店房價已遠高於疫情前水平。數據分析公司MetroEngines統計顯示，與疫情前的2019年及2023年相比，日本各地酒店雙人房平均一晚住宿費以京都市漲幅最為驚人，從3萬9,000日圓(約2,041港元)，增至7萬3,143日圓(約3,828港元)，漲幅88%。

輕井澤房價全日最貴

同時，東京23區酒店每晚平均房價亦從3萬9,053日圓(約2,043港元)，上漲到6萬9,281日圓(約3,625港元)，漲幅77%。輕井澤町的漲幅雖僅43%，但房價從6萬7,882日圓(約3,552港元)漲到9萬7,169日圓(約5,084港元)，是日本最貴的酒店房價。

港人熱門旅遊地大阪市的每晚房價，從2萬7,286日圓(約1,428港元)漲到3萬5,662日圓(約1,866港元)，漲幅31%；福岡從3萬6,490日圓(約1,910港元)漲到4萬6,719日圓(約2,445港元)，漲幅28%。

民眾嘆：房價太高，住不起

報道指，很多人已感受到「酒店房價太高，住不起」，因房價已大幅超過疫情前水平。房價基本上由供求決定，酒店業界以浮動價格制度作為主流，當需求增加就會帶動價格上漲，而最近房價飆升，主要是受到外國遊客的需求大增影響。但日本酒店房價比其他國家便宜，加上日圓貶值，對外國遊客來說，不會覺得價格太高。