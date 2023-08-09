日本旅行｜中國擬重開日本旅行團　傳旅行社周五將接受報名

日本傳媒今日（9日）報道，指中國政府可能在本周內，公布重新開放前赴日本的旅行團，指部份內地旅行社準備在周五（11日）開始，接受前往日本的旅行團報名。日本股市的零售、航空及交通股隨即上升。

多個日本媒體今日報道，中國政府可能在本周宣布重新開放日本旅行團出境。報道稱，有內地的旅遊業人士，正在日本大使館準備申請簽證，以迎接旅行團的開放。而部份旅行社，更已經準備在周五起，接受包括前往京都以及箱根的旅行團報名。

日本預計「爆買」消費重現

目前中國文化旅遊部的團體旅行名單，仍沒有日本，因此兩地之間的航線以及旅客的恢復情況仍然落後。日本媒體指，在疫情前的2019年，有達1,000萬人次的中國旅行前往日本，根據日本旅遊局數字，今年6月有207.33萬人次旅客入境，是疫情以來首次突破200萬人次，與2019年同期少28%，而單計中國旅客，就少76.3%。當地預計重啟團體旅遊，將令「爆買」的消費重現。

然而媒體同時指出，中國政府就日本打算在月底，向海洋排出福島核處理上一事提出抗議，因此全面開放旅遊的可能仍存在陰影。不過在有關消息影響下，日本百貨業、航運以及陸路運輸企業的股票造好，當中三越伊勢丹一度上升6.3%，而全日空亦有2.2%上升，JR東海亦曾升1.7%。