日本旅遊業缺人 為留住員工 箱根溫泉旅館如何「反常態」經營？何解要培養員工「當事者意識」？

日本旅遊業於疫情後逐漸復甦，但隨之而來卻要面對勞工短缺，對距東京車程約90分鐘的溫泉勝地箱根的情況更為嚴重，有溫泉旅館反常態經營，目的是留住員工。

東洋經濟ONLINE報道，去年約1,736萬人遊覽箱根，雖不及疫情前的2,126萬，但相較2021年已增長近3成。遊客回歸加重了當地酒店及溫泉旅館的人手壓力，有業者反映「因為人手不足，不得不把住房率壓在8成左右」。

高級旅館「非一般」員工管理

賞楓季將至，箱根有旅館以「顛覆業界常識」的做法來因應。在強羅地區一間高級旅館，20間客房每間都有附設獨立的露天風呂，一晚房價至少92,000日圓(約4,800港元)，其經營的最大特色是員工編更。一般來說，酒店或旅館是先接受客人訂房，然後根據訂房數來安排員工上班。

但這間高級旅館卻反其道而行，他們先做好員工編更，然後配合當天員工上班狀況來開放可接受的訂房數。他們會在一個月前開放最低限度的客房預訂數，等到所有員工編更確定後，才開放全部20間客房的預訂。老闆娘松坂美智子說，為了留住員工，必須創造具完善工作環境，公司對員工充滿吸引力，因此他們從2017年起實施這項以員工優先的訂房制度。

酒店要維持8成住房率

可是，日本大多數住宿設施並未採用這種經營方式，因為不能充分提高住房率，將帶來營業損失。因此，大多數酒店及旅館即使降價，也要盡量將住房率維持在8成等目標。