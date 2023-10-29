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國際
2023-10-29 21:56:30

日本旅遊業缺人 為留住員工 箱根溫泉旅館如何「反常態」經營？何解要培養員工「當事者意識」？

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箱根是溫泉勝地，溫泉旅館林立。圖為湯本溫泉。(互聯網)

箱根是溫泉勝地，溫泉旅館林立。圖為湯本溫泉。(互聯網)

日本旅遊業於疫情後逐漸復甦，但隨之而來卻要面對勞工短缺，對距東京車程約90分鐘的溫泉勝地箱根的情況更為嚴重，有溫泉旅館反常態經營，目的是留住員工。

東洋經濟ONLINE報道，去年約1,736萬人遊覽箱根，雖不及疫情前的2,126萬，但相較2021年已增長近3成。遊客回歸加重了當地酒店及溫泉旅館的人手壓力，有業者反映「因為人手不足，不得不把住房率壓在8成左右」。

高級旅館「非一般」員工管理

賞楓季將至，箱根有旅館以「顛覆業界常識」的做法來因應。在強羅地區一間高級旅館，20間客房每間都有附設獨立的露天風呂，一晚房價至少92,000日圓(4,800港元)，其經營的最大特色是員工編更。一般來說，酒店或旅館是先接受客人訂房，然後根據訂房數來安排員工上班。

但這間高級旅館卻反其道而行，他們先做好員工編更，然後配合當天員工上班狀況來開放可接受的訂房數。他們會在一個月前開放最低限度的客房預訂數，等到所有員工編更確定後，才開放全部20間客房的預訂。老闆娘松坂美智子說，為了留住員工，必須創造具完善工作環境，公司對員工充滿吸引力，因此他們從2017年起實施這項以員工優先的訂房制度。

酒店要維持8成住房率

可是，日本大多數住宿設施並未採用這種經營方式，因為不能充分提高住房率，將帶來營業損失。因此，大多數酒店及旅館即使降價，也要盡量將住房率維持在8成等目標。

箱根野外露天風呂。(互聯網) 箱根宮之下秋日景緻。(互聯網) 箱根溫泉旅館。(互聯網) 箱根玉簾神社。(互聯網) 箱根小涌園蓬萊園。(互聯網) 箱根大涌谷地熱地貌。(互聯網) 箱根溫谷。(互聯網)

箱根為何請不到人？

箱根酒店業缺人，比東京等地更嚴重，原因是當地住宿設施近年持續增加，但人口卻不斷減少，「想徵人也找不到人」已成常態。當地住宿設施朝著「小型及高級化」發展，2013年有197間旅館或酒店，去年已增至207間，因提供更細緻的服務，所以必須僱用更多員工。可是，當地人口截至今年101日僅有1965人，1564歲工作年齡人口比2013年減少逾2成。

由於酒店業輪班不正常，若要在山區的箱根工作，必須住在工作地點。這裡有很多獨立經營的小型旅館，招聘條件比東京市區的酒店要嚴格。另外，小型旅館沒有多餘財力賣招人廣告，加上聘用臨時工不容易，因此旅館都從「如何聘用員工」轉為「如何留住員工」。

旅館培養員工「當事者意識」

箱根有一間旅館防止員工離職的方法，就是培養員工擁有「當事者意識」，就是把遇到的問題當成自己的事來解決，而非事不關己。營運經理內田拓表示，現在很多人會看公司提供的條件，來判斷是否適合自己工作，「為了讓這些人能在這裡明確知道自己要做些甚麼，把工作全權交給員工很重要」。具體而言，就是把員工的想法作為旅館實際上的做法。

內田說，將工作全權交給員工不但可讓他們獲得工作上的樂趣，也能培養成本意識等。這種管理方法讓2016年剛開業時約50%離職率，降到目前僅約1成，比大型酒店約3成的離職率為低。

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