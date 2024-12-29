日本旅遊注意！新幹線盜竊案頻生 中國扒手從行李架取乘客背包當場被捕

日本JR東京站一列等候出發的新幹線列車上，一名46歲中國籍男子周日(29日)上午涉嫌意圖竊取他人行李中財物，遭警當場拘捕。警方指，涉案男子今年已多次進出日本，案發前2天才入境。時值日本年終與新年假期，警方呼籲新幹線乘客應留意保管好個人貴重物品。 日本放送協會(NHK)報道，警視廳表示，案發於早上7時左右，一列停靠在JR東京站、等候出發的東海道新幹線列車上，46歲中國籍男子沈開亮因涉嫌意圖竊取其他乘客放在行李架上的背包內物品，涉犯竊盜未遂罪被捕。

警方加派人手巡邏 由於新幹線日前發生盜竊案，警方加派人手隨車巡邏，警員在車上正好目睹沈姓男子將其他乘客的背包從行李架上取下，坐在後方座位上翻找背包內物品，警員當場將他逮捕。沈男被捕後反駁稱，「我甚麼都沒拿，為甚麼拘捕我」，否認犯案。

疑犯多次入境日本 警視廳表示，沈男在12月27日、即案發前2天入境日本，年初至今以短期逗留簽證出入境日本十多次，警方正詳查相關經過。警方呼籲，乘客若將隨身物品放在座位上方的行李架時，須時刻留意並保管個人貴重物品。

新年假期 警方特別注意扒手出沒 《讀賣新聞》報道，因應新年假期，警方特別注意扒手出沒，這宗列車上意圖行竊案正好被警員目擊並當場逮捕疑犯。警方正翻查閉路電視片段等，調查疑犯是否在新幹線車廂內重覆犯案。