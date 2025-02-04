日本旅遊遇急病 旅遊局官網有中文指南包括叫救護車｜大S離世

台灣女星大S(徐熙媛)在日本旅遊急病離世，台灣傳媒稱若遊日時遇急病或想求診，日本旅遊局官網有向遊客提供就醫錦囊，可選擇中文和英文。萬一遇緊急情況需要叫救護車，官網提供了日語「救急車を呼んでください。」(請幫忙叫救護車。)，遞給當地人看，請他們代為叫救護車。
在日本旅遊局官網上，選取「醫療機構的就診指南」，將展示緊急求救方法，也有列出醫院內從掛號到付款的流程，並附有PDF檔案供遊客下載閱覽。醫療狀況依照使用時間、緊急程度、嚴重程度的不同，可分為3種等級。第1種是全年24小時應對的急診，接收急救患者；第2種是在診療時間內請醫生檢查，可選擇診所、綜合醫院，其他時段則是夜間診療窗口；第3種是無需醫生診療，可到附近藥局、藥妝店自行購買藥品。
日本旅遊｜診所求醫「可能不收」
台灣TVBS新聞網提及，一名台灣網友曾在社交網分享在日本感冒的經歷，當時他跑了兩間診所都被拒收，最後只好到成田機場第一航廈的診所。結果發現裡面有4個醫生，有2個是台灣人、2個日本人，不僅能用英文溝通，部分醫生還可以直接講中文，可以作為民眾就醫的參考。
日本旅遊｜抵日本後可買旅遊保
報道指，日本旅遊局也建議遊客應購買海外旅遊保險，否則外國人在日本某些情況下，可能要支付高昂醫療費用。該網站提供入境後可投保的旅遊保險，投保範圍還有涵括COVID-19。根據官網內提供的保險項目，若選擇保額1,000萬日圓(約50萬港元)的保險，6天下來保費需約2,650日圓(約133港元)，保險還附贈「口譯服務」、醫療機構轉介安排、免付現金就醫等服務。不過，在日本境外無法先投保。