日本旅遊遇急病 旅遊局官網有中文指南包括叫救護車｜大S離世

台灣女星大S(徐熙媛)在日本旅遊急病離世，台灣傳媒稱若遊日時遇急病或想求診，日本旅遊局官網有向遊客提供就醫錦囊，可選擇中文和英文。萬一遇緊急情況需要叫救護車，官網提供了日語「救急車を呼んでください。」(請幫忙叫救護車。)，遞給當地人看，請他們代為叫救護車。

在日本旅遊局官網上，選取「醫療機構的就診指南」，將展示緊急求救方法，也有列出醫院內從掛號到付款的流程，並附有PDF檔案供遊客下載閱覽。醫療狀況依照使用時間、緊急程度、嚴重程度的不同，可分為3種等級。第1種是全年24小時應對的急診，接收急救患者；第2種是在診療時間內請醫生檢查，可選擇診所、綜合醫院，其他時段則是夜間診療窗口；第3種是無需醫生診療，可到附近藥局、藥妝店自行購買藥品。