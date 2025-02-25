日本旅遊｜京都逼爆外國遊客 日本本地人轉往隱世景點「避靜」

日本京都市政府最新調查顯示，京都市主要景點外國遊客大增，日本本地人轉往周邊「隱世景點」旅遊。對此，市府認為「是推動分散觀光取得的成果。」
《日本產經新聞》報道，面對「過度旅遊」問題的京都市，一項最新調查指出，去年秋天遊覽伏見稻荷大社等知名景點的外國遊客，較前年同期增加約30%，但到訪這些知名景點的日本人卻減少約15%。
京都市當局藉由經匿名處理的手機位置資訊數據等，針對2024年11月1日到12月15日市內主要景點統計遊客人數，並與2023年11月3日到12月17日的數據進行比對，結果顯示，去年到訪伏見稻荷地區的外國遊客人數，較前年同期增加46%，但日本本地客人數卻減少23%。在北野天滿宮，相對於外國遊客增加42%，日本本地客減少42%。錦市場等地也呈現相同情況。對此，市政府認為「可說是推動分散觀光取得的成果」。
市政府還針對在京都市景點推動分散觀光進行驗證，儘管只蒐集到日本本地客數據，但去年到訪京都市西北部「京北地區」的遊客人數，較前年同期增長59%；前往「伏見」、「山科」及「西京」周邊地區的遊客也增加逾2成，足見愈來愈多本地客到這些地區遊覽。
京都市政府觀光會展產業推進室負責人表示，上述數據僅基於位置資訊，並沒詳細的統計，但也反映了「日本本地客人數在市中心減少，並在周邊地區增加」的趨勢。日本本地人可能不再前往傳統景點，而是開始轉往周邊的「隱地景點」，因此，市政府未來將持續推動分散觀光。