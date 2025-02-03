日本旅遊｜入冬最強冷空氣團襲日 周二起料降警報級大雪 北海道北陸九州或暴雪

前往日本旅遊，應注意可能遇上降雪天氣……日本從北到西靠日本海側等廣泛地區，因受到冬季型態氣壓分布增強以及今季入冬以來最強冷空氣團來襲影響，預料從周二(4日)起風雪都將轉強，可能降下警報級別大雪或暴風雪，九州也可能遭大雪侵襲。
富士新聞網報道，氣象人員預測這波強烈冷空氣團籠罩日本將持續至周六(8日)，靠日本海側的廣泛地區可能出現「災害級大雪」。
連九州、四國都降大雪
目前預測周三至周四(5日至6日)及周六(8日)可能出現強降雪，連平常不太下雪的九州及四國都可能降下持續性警報級大雪。
2021年北陸暴雪逾千汽車受困
日本氣象協會氣象預報士木村雅洋指出，這次冷空氣團的威力，有可能與2021年1月在北陸造成嚴重影響的冷空氣團「不相伯仲」。
2021年1月受到強烈冷空氣團侵襲，福井縣北陸高速公路一度有約1,500輛車於暴雪中受困，大排長龍、無法移動。
北海道24小時料降雪50厘米
日本放送協會(NHK)報道，氣象廳預測，冬季型態氣壓分布將從周二起增強，且本季入冬以來最強冷空氣團也將來襲。因此，北日本到西日本靠日本海側等地區大氣狀態將轉為非常不穩定，預料風雪將轉強。
目前預測截至周二上午的24小時累積降雪量多的地區，北海道約50厘米、北陸約40厘米、東北約30厘米、岐阜縣約25厘米，九州北部約10厘米。
九州北部24小時料降雪20厘米
預測截至周三的24小時累積降雪量，東北等地約70厘米、北海道等地約50厘米、四國及九州北部約20厘米，九州南部約15厘米。本周稍後的降雪量預料也將續增。除了大雪，預測周二北海道最大風速可能達每秒23米、東北為每秒20米。最大瞬間風速，北海道可能達每秒35米、東北為每秒30米。
氣象廳呼籲民眾嚴防大雪及暴風雪等災害，也須注意伴隨降雪而來的停電、塌樹、雪崩、行雷及龍捲風等情況。此外，惡劣天氣除了可能影響交通，平日降雪量少的九州平地等，預料也將降大雪。
冷空氣團長時間停留
民間氣象公司Weather Map氣象預報士丸田繪里子撰文表示，日本周二將迎來本季最強冷空氣團，冷空氣團更可能長時間滯留，因此冬季風暴及低溫可能持續。
這波冷空氣團可能為西日本及靠日本海側廣泛地區帶來警報級大雪，連北陸平地及西日本市區也可能降下大雪。