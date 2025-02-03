日本旅遊｜入冬最強冷空氣團襲日 周二起料降警報級大雪 北海道北陸九州或暴雪

前往日本旅遊，應注意可能遇上降雪天氣……日本從北到西靠日本海側等廣泛地區，因受到冬季型態氣壓分布增強以及今季入冬以來最強冷空氣團來襲影響，預料從周二(4日)起風雪都將轉強，可能降下警報級別大雪或暴風雪，九州也可能遭大雪侵襲。

富士新聞網報道，氣象人員預測這波強烈冷空氣團籠罩日本將持續至周六(8日)，靠日本海側的廣泛地區可能出現「災害級大雪」。

連九州、四國都降大雪

目前預測周三至周四(5日至6日)及周六(8日)可能出現強降雪，連平常不太下雪的九州及四國都可能降下持續性警報級大雪。