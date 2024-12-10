日本旅遊｜外國旅客持續激增 日本酒店10月平均房價2.2萬日圓再創新高

日本政府觀光局(JNTO)公布，今年10月331萬2,000名外國旅客訪日，創單月新高紀錄。遊客湧入，不僅是周末及假日，平日周一至周五的住宿需求也大增，導致酒店房價上漲，甚至超過暑假旺季。數字顯示，今年10月來自美國的旅客相較去年同月增加31.5%，澳洲旅客更大增45.4%。

日本約2,000間酒店10月平均每晚房價升至超過2.2萬日圓(約1,128港元)，較去年同月上漲18.3%創新高，主因是歐美及澳洲等國家的長途以及商務旅客增多，推升酒店房價。

在東京、大阪及京都等地，訪日旅客的住宿需求穩定。東京皇宮酒店(Palace Hotel Tokyo)今年10月每晚房價高達11萬300日圓(約5,661.7港元)，較去年同月上漲1萬1,500日圓(約590港元)，漲幅12%，創10月新高紀錄。訪日外國旅客佔整體住宿旅客比率高達81.2%，創2012年該酒店開幕以來新高，同時來自美國等地的外國商務旅客也增加。

東京帝國酒店10月每晚房價也漲至逾7萬日圓(約3,594港元)，較去年同月上漲10%，相比2019年同月，漲幅更高達50%。

除了美國等地，日本酒店房價普遍上漲，也受惠於中國旅客增加，而10月屬秋天出遊旺季，日本本地旅客的需求也穩定增長。

日本高級酒店房價上漲47%

STR表示，相較2019年同期，今年1月至10月日本高級酒店平均每晚房價上漲47%，連中價及低價酒店，也達到34%及24%的漲幅。而酒店房價向上還有一個原因，就是高級酒店增加，推升整體的平均房價。

另外，今年10月日本酒店住房率也較去年同月增加3.3個百分點，升至81.7%，繼新冠疫情前的2019年11月以來，相隔4年零11個月增幅再超過8成。