日本旅遊｜大阪市今起全市禁路上吸煙 包括電子煙 違者罰款1000日圓(有片)

赴日旅遊注意……大阪市周一(27日)起全市禁止在路上及公眾場所吸煙，法例訂明必須在政府指定的吸煙區吸煙，違者將被罰款。除了紙捲煙，加熱式香煙也被禁。為方便民眾，市府已劃定數百處戶外吸煙區。 鑑於2025年世界博覽會將在大阪舉辦，市政府修訂《大阪市路上吸煙防止條例》，將目前禁止在路上吸煙的6個地區，擴大至整個大阪市。新規定適用於由市政府管理的道路、廣場、公園等公共場所。若在這些區域內吸煙，將面臨1,000日圓(約49.8港元)罰款。

稽查員約100人 此外，這次修訂的適用對象從傳統紙捲煙擴大至加熱式香煙，進一步加強規管。禁令擴大的同時，大阪市政府也在車站周邊及公園等地點設置戶外吸煙區，預計在世博開幕前可新增約200處。在世博開幕前，負責取締違例吸煙並開罰單的稽查人員，將增至大約100人。 與此相關，大阪府4月將全面實施「受動喫煙(二手煙)防止條例」，座位面積超過30平方公尺的餐飲店，若沒有採取設置專用吸煙室等設施，原則上禁止吸煙。 市長：世博是宣傳大阪魅力的絕佳機會 大阪市長橫山英幸表示，世博是一個宣傳大阪魅力的絕佳機會，為實現符合國際觀光城市的舒適及美麗市區，希望民眾及業者理解並配合。

民眾可瀏覽大阪市府官網，查閱可供吸煙的「大阪市指定吸煙所」及「情報提供吸煙所」位置及相關資訊。