日本旅遊｜日本迎來疫後夏季連假 成田機場國際線旅客較去年同期料增3.7倍

隨著日本傳統節日「盂蘭盆節」的夏季旅遊旺季到來，各地機場周四(10日)都湧現疫後出國人潮。成田國際機場公司預計，成田機場連假期間國際線旅客數可能是2022年同期約3.7倍。

《日本經濟新聞》報道，鄰近東京的羽田機場國際線航廈出境大廳，從周四上午開始就因為湧現許多帶著大型行李、攜家帶眷的旅客而顯得相當擠擁。

日本旅遊｜民眾：要旅遊就趁現在

東京居民川庄晴美準備跟家人前往泰國及柬埔寨旅遊，說，「這次是相隔9年的海外旅遊，非常期待」。另一名要跟家人前往美國觀光的埼玉縣春日部市女性則說，「新冠疫情告一段落，要旅遊就趁現在」。

位於千葉縣的成田機場周四同樣迎接出國人潮高峰。成田國際機場公司預計，在「盂蘭盆節」旅遊旺季(8月10日至20日)期間的國際線旅客數，可能多達約77萬600人，是2022年同期約3.7倍，預計返日高峰將落在8月20日。

日本旅遊｜國際線航班訂位人數回到疫前7成

截至8月3日，各航空公司8月10日到20日國際線航班訂位人數，全日空(ANA)約22萬2,000人，是2022年同期約1.8倍，日本航空(JAL)約21萬2,000人，是2022年同期約1.6倍。雙雙回復到新冠疫情爆發前的2019年約7成水準。

日本旅遊｜日本短線海外旅遊成熱門

日本大型旅行社JTB調查，今年短線海外旅遊相當熱門，很可能是受到日本物價上漲、日圓貶值等影響，讓距日本較近的亞洲國家等地成為日本旅客出遊目的地。

另外，除了海外出遊人潮，日本國內也將出現返鄉潮。JR東日本公司表示，民眾利用新幹線返鄉出遊高峰可能落在8月11日。