日本旅遊｜日本都道府縣魅力排行榜 北海道連續16年奪冠 東京、京都、沖繩排第幾？

北海道函館的人氣景點五稜郭塔。(互聯網)

今年魅力度最高的是北海道，拿到70.8分，比去年的72.4分少，自從這項調查於2009年開始以來，連續16年一直蟬聯冠軍。

Oricon news報道，日本47都道府縣魅力度排名，不僅前列排名受到注視，末段排名，尤其是誰墊底也會成為話題。

日本民間智庫「品牌綜合研究所」周一(14日)公布2024年各都道府縣魅力度排名，北海道連續16年奪冠、京都府第2、沖繩縣第3，包尾是佐賀縣。去年包尾的茨城縣，今年上升兩位。

品牌綜合研究所社長田中章雄表示，47都道府縣魅力度的平均分從去年的27.2升到28.0。包尾的佐賀縣從去年的13.8分升至14.9分，不會給人特別負面的印象。排前面的都道府縣從整體分數下降，換言之，排前面與排後面的分數差距縮小。

佐賀縣包尾 但給人印象不太差

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末段排名中，去年第46名(倒數第2)的佐賀縣(14.9分)，今年墊底。埼玉縣(15.2分)成了倒數第2、倒數第3是去年墊底的茨城縣(16.0分)。

魅力度排名考量要素之一是47都道府縣的「觀光意願度」，就這項而言，包尾是埼玉縣(28.1分)，倒數第2是茨城縣，但分數已從去年的28.3上升至32.4。「觀光意願度」，茨城縣已連續15年墊底，但今年首度上升一位。

茨城縣積極吸引遊客

田中章雄指出，茨城縣2023年10至12月間實施「體驗王國茨城優惠(全國旅行補助)」旅遊宣傳活動，提升了茨城縣的觀光印象，民眾前往觀光的意願提高。與茨城縣有關的旅遊、美食電視節目的觀眾增加，尤其是茨城常陸海濱公園5月藍色粉蝶花海、秋天紅色掃帚草已成知名打卡景點。

品牌綜合研究所針對日本1,000座市區町村及47都道府縣總計1,047個區域實施調查，獲得3萬4,813人有效回覆。