日本旅遊｜札幌雪祭售逾萬即炸咖哩包 刷新健力士紀錄 6歲童排隊1小時：想快點吃到

北海道札幌雪祭是日本年度盛事之一，吸引本國及世界各地的遊客慕名而來，北海道農業協同組合中央會(JA集團北海道)等多個單位，周六(8日)在雪祭會場成功賣出1萬1,208個咖哩包，打破愛知縣一間麵包店於2023年創下的健力士世界紀錄。

《朝日新聞》等媒體報道，JA集團北海道等單位以挑戰健力士世界紀錄為目標，希望在8小時內售出1萬個咖哩包，從周六上午11時起在雪祭會場開始販售。

為何推介這款即炸咖喱包？

為了在札幌雪祭中吸引關注，並宣傳北海道本地生產食材的魅力，北海道內的多個合作社加強合作，共同推動這項大型銷售活動。令他們振奮的是，民眾大排長龍，購買一組兩個、售價500日圓(約港元)的即場鮮炸咖哩包，餡料使用的牛肉、帆立貝及蔬菜等是北海道本地食材。6歲女童田原依千加跟媽媽排隊一小時，終能買到，她開心地說，「想快點吃到鬆脆的咖哩包」。根據健力士設定的條件，每人最多只能購買5組。