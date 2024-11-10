日本旅遊｜沖繩縣北部降破紀錄暴雨　每小時錄逾120毫米雨量

日本沖繩本島北部周日降下暴雨，各地區錄得每小時110至120毫米雨量。日本氣象廳發布「破紀錄」短時間內「暴雨」訊息6次。沖繩縣東村清晨到上午雨勢尤為大，每小時雨量超過逾120毫米；國頭村及大宜味村等地，同時段也降下逾110毫米大雨。暴雨恐引發山泥傾瀉，氣象廳發布「土石災害警戒情報」，並呼籲民眾高度警惕雷擊和龍捲風等強陣風。

沖繩暴雨｜48小時雨量創紀錄

日本放送協會(NHK)稱，東村截至上午11時的48小時內降雨量為637.5毫米，是1981年有紀錄以來的最大降雨量，相當於平時6月一個月雨量。富士新聞網稱，雖然大雨至今未造成傷亡，但已出現道路或民宅遭水淹等災情，名護市道路沿線等處也發生土石崩落。