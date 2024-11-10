日本旅遊｜沖繩縣北部降破紀錄暴雨　每小時錄逾120毫米雨量

日本沖繩本島北部周日降下暴雨，各地區錄得每小時110至120毫米雨量。日本氣象廳發布「破紀錄」短時間內「暴雨」訊息6次。沖繩縣東村清晨到上午雨勢尤為大，每小時雨量超過逾120毫米；國頭村及大宜味村等地，同時段也降下逾110毫米大雨。暴雨恐引發山泥傾瀉，氣象廳發布「土石災害警戒情報」，並呼籲民眾高度警惕雷擊和龍捲風等強陣風。
沖繩暴雨｜48小時雨量創紀錄
日本放送協會(NHK)稱，東村截至上午11時的48小時內降雨量為637.5毫米，是1981年有紀錄以來的最大降雨量，相當於平時6月一個月雨量。富士新聞網稱，雖然大雨至今未造成傷亡，但已出現道路或民宅遭水淹等災情，名護市道路沿線等處也發生土石崩落。
沖繩暴雨｜水淹名護市 鹿兒島預測降暴雨
當地民眾說，「水淹到膝蓋左右，從旁邊的山上滿溢的水也是第一次看到，從早上6時左右開始就一直下個不停」。沖繩縣政府表示，截至早上8時止錄得5宗山泥傾瀉，未造成傷亡。旅遊城市名護市與大宜味村共收到10宗水浸報告。沖繩的暴雨或持續到周日入夜，鹿兒島縣奄美地方也可能降下超大雨，或達120毫米雨量。
沖縄本島北部で降り続く雨で10日午前11時現在、国頭村と名護市で床上浸水が8件発生しています。県道14号は名護市源河―東村有銘で全面通行止め。各地で倒木や道路陥没があり、通行が規制されていますhttps://t.co/t591hHvwJN… pic.twitter.com/qJyVBDuw20— 沖縄タイムス (@theokinawatimes) November 10, 2024