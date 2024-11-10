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國際
2024-11-10 16:15:33

日本旅遊｜沖繩縣北部降破紀錄暴雨　每小時錄逾120毫米雨量

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沖繩

沖繩北部周日早上降暴雨。(互聯網)

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日本沖繩本島北部周日降下暴雨，各地區錄得每小時110至120毫米雨量。日本氣象廳發布「破紀錄」短時間內「暴雨」訊息6次。沖繩縣東村清晨到上午雨勢尤為大，每小時雨量超過逾120毫米；國頭村及大宜味村等地，同時段也降下逾110毫米大雨。暴雨恐引發山泥傾瀉，氣象廳發布「土石災害警戒情報」，並呼籲民眾高度警惕雷擊和龍捲風等強陣風。

沖繩暴雨｜48小時雨量創紀錄

日本放送協會(NHK)稱，東村截至上午11時的48小時內降雨量為637.5毫米，是1981年有紀錄以來的最大降雨量，相當於平時6月一個月雨量。富士新聞網稱，雖然大雨至今未造成傷亡，但已出現道路或民宅遭水淹等災情，名護市道路沿線等處也發生土石崩落。

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沖繩暴雨｜水淹名護市 鹿兒島預測降暴雨

當地民眾說，「水淹到膝蓋左右，從旁邊的山上滿溢的水也是第一次看到，從早上6時左右開始就一直下個不停」。沖繩縣政府表示，截至早上8時止錄得5宗山泥傾瀉，未造成傷亡。旅遊城市名護市與大宜味村共收到10宗水浸報告。沖繩的暴雨或持續到周日入夜，鹿兒島縣奄美地方也可能降下超大雨，或達120毫米雨量。

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