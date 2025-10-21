日本旅遊｜秋田縣黑熊闖市區4人傷 闖入商廈躲進住宅逾24小時(有片)

遊日注意，日本秋田縣最近頻頻發生黑熊襲擊人，不單在山區田野發生，周一(20日)清晨更進入人口密集的市區，約1小時內造成4人受傷。黑熊施襲後更闖進一間住宅，至周二早上仍未離開。警方在現場設置箱型陷阱，試圖捕捉牠。

熊出沒｜「感到左肩被爪捉著」

事發在秋田縣湯澤市，網傳片段可見，於周一清晨4時過後，一頭黑熊闖進一棟辦公大樓，從自動門進入，在入口處逗留約20秒後再從自動門離開。於凌晨5時左右，一名63歲的男子在市內行走時，突然遭一頭熊從後襲擊。接著1小時20分鐘內，一名遛狗的男子和一名70歲老翁在該地區的酒店停車場遭熊襲擊。其後於湯澤表町，一名65歲男子在家門前被熊咬傷腿部，被送往醫院。4人均清醒。最先受襲的63歲男子受訪稱，當時「感到左肩被爪捉著」，之後被熊撲倒向前，他的手掌、手肘和膝頭受傷。他說，周圍很暗，又仆在地上，看不到黑熊，不知過了多久，很恐怖。