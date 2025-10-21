日本旅遊｜秋田縣黑熊闖市區4人傷 闖入商廈躲進住宅逾24小時(有片)

遊日注意，日本秋田縣最近頻頻發生黑熊襲擊人，不單在山區田野發生，周一(20日)清晨更進入人口密集的市區，約1小時內造成4人受傷。黑熊施襲後更闖進一間住宅，至周二早上仍未離開。警方在現場設置箱型陷阱，試圖捕捉牠。
熊出沒｜「感到左肩被爪捉著」
事發在秋田縣湯澤市，網傳片段可見，於周一清晨4時過後，一頭黑熊闖進一棟辦公大樓，從自動門進入，在入口處逗留約20秒後再從自動門離開。於凌晨5時左右，一名63歲的男子在市內行走時，突然遭一頭熊從後襲擊。接著1小時20分鐘內，一名遛狗的男子和一名70歲老翁在該地區的酒店停車場遭熊襲擊。其後於湯澤表町，一名65歲男子在家門前被熊咬傷腿部，被送往醫院。4人均清醒。最先受襲的63歲男子受訪稱，當時「感到左肩被爪捉著」，之後被熊撲倒向前，他的手掌、手肘和膝頭受傷。他說，周圍很暗，又仆在地上，看不到黑熊，不知過了多久，很恐怖。
熊出沒｜鄰近JR湯澤站
黑熊襲擊最後一名65歲男子後，進入了他的寓所。警方稱，屋內傳出了聲音，截至周二早上11時，也就是超過一天後，施襲的熊仍在屋內。現場鄰近JR湯澤站。秋田縣當局稱，截至周一，該縣已有1人因熊襲擊而死亡，多人受傷。該縣已在全縣範圍內發布「黑熊出沒警告」，呼籲大家注意安全。
熊出沒｜岩手縣熊闖進公司車庫 20小時後被擒
秋田鄰縣岩手縣奧州市周一也有黑熊闖入一間公司的車庫，約20小時後，周二早上10時過後被陷阱捕獲。職員於周一下午2時30分左右報警，指車庫內發現一隻黑熊，長約70厘米。市政府在周一晚於車庫入口處設置陷阱，周二早上成功捕捉黑熊，並放回山中。事件中無人受傷，一名84歲附近居民稱，這是第一次於居住區見到熊，幸好牠被捉了。