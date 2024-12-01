日本旅遊｜立山黑部隧道無軌電車走入歷史 逾28年零事故載運1992萬人次(多圖)

作為日本唯一僅存的無軌電車，位於立山黑部的立山隧道無軌電車11月30日結束最後旅程，正式走入歷史。從1996年4月啟用以來，寫下了逾28年零事故紀錄，也載運1,992萬人次前往室堂觀看屬人氣景點的雪牆。 日本1928年在兵庫縣啟用首條無軌電車路線以來，無軌電車至今已近百年歷史，但隨著立山隧道無軌電車退役，也標誌著無軌電車歷史劃上句號。 立山隧道位於「立山黑部阿爾卑斯山脈路線」內，行駛其中的無軌電車11月30日完成最後一趟旅程後正式退役，明年開始將改由電動巴士載送旅客。

二戰後東京和大阪流行無軌電單 立山隧道無軌電車外形像巴士，但因為靠車頂集電弓取得電力行駛，所以被分類為鐵道之一的「無軌電車」。其建造費低於一般電車，二次大戰後在東京和大阪等都會區廣為使用，但從1972年在橫濱市退役後，日本都會區已看不到這種無軌電車。 在立山黑部阿爾卑斯山脈路線行駛的無軌電車，以環保、不排放廢氣為亮點，1964年在關電隧道應用，多年後關電隧道的無軌電車在2019年改為電動巴士。

遊立山黑部換乘多種交通工具 立山隧道的無軌電車，於室堂至大觀峰之間行駛，最高時速40公里，單程行車時間約10分鐘。過往如果從長野縣東側上山，必須先到海拔1,433米的扇澤車站，乘搭關電隧道無軌電車到黑部水庫，再搭黑部登山纜車到黑部平，換搭立山高空纜車到大觀峰，再換乘立山隧道無軌電車到室堂。室堂就是著名的雪牆所在地。但立山隧道無軌電車面臨老舊、零件採購困難等問題，所以迫於退役。

職員不捨落淚 《讀賣新聞》報道，周六是立山隧道無軌電車最後一天行駛，不少民眾特地前來送別。就在日本海拔最高(海拔2,450米)的鐵路車站室堂站，中籤的200人分乘4輛最後班次無軌電車，在「銀河鐵道999」的發車旋律下出發，許多職員都不捨落淚。 立山黑部貫光室堂運輸區區長堀田淳一表示，29年來都能堅持安全行駛，令人感到欣慰，「能參與無軌電車營運，是我人生中的驕傲，我會帶著這份驕傲來推動邁向電動巴士的新時代」。