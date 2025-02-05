日本旅遊｜超強寒流從北海道南下至北陸新潟及東北 超市現搶購潮(有片)

日本持續遭受入冬以來最強寒流威脅，以北陸靠日本海側的廣泛地區降下災害級大雪，部分地區的超市有民眾搶購糧食。航空交通周三(5日)續受大雪影響，全日空截至下午2時，共取消55個航班；日本航空下午3時，共取消31班機。

六旬婦遭大樹壓死

綜合富士新聞網、日本電視台、讀賣新聞、NHK等報道，福井縣堺市一名70多歲男子在工作地點清除積雪時跌倒，導致手臂骨折。周二，岩國市美川町一名62歲女保安員被一棵18米高的倒下大樹壓死。

NHK報道，這波超強寒流的影響範圍，已從北海道逐漸南下至北陸地區，並擴大至新潟縣和東北地區的南部。受寒流影響，北陸從周二(4日)起降下大雪，新潟縣上越市24小時累積降雪量達99厘米、富山縣礪波市達57厘米，均創下當地觀測史上2月最高降雪量紀錄。截至周三上午10時，富山縣各地降雪已達平均的2至3倍。