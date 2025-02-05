日本旅遊｜超強寒流從北海道南下至北陸新潟及東北 超市現搶購潮(有片)

日本持續遭受入冬以來最強寒流威脅，以北陸靠日本海側的廣泛地區降下災害級大雪，部分地區的超市有民眾搶購糧食。航空交通周三(5日)續受大雪影響，全日空截至下午2時，共取消55個航班；日本航空下午3時，共取消31班機。
六旬婦遭大樹壓死
綜合富士新聞網、日本電視台、讀賣新聞、NHK等報道，福井縣堺市一名70多歲男子在工作地點清除積雪時跌倒，導致手臂骨折。周二，岩國市美川町一名62歲女保安員被一棵18米高的倒下大樹壓死。
NHK報道，這波超強寒流的影響範圍，已從北海道逐漸南下至北陸地區，並擴大至新潟縣和東北地區的南部。受寒流影響，北陸從周二(4日)起降下大雪，新潟縣上越市24小時累積降雪量達99厘米、富山縣礪波市達57厘米，均創下當地觀測史上2月最高降雪量紀錄。截至周三上午10時，富山縣各地降雪已達平均的2至3倍。
高速公路多車受困 物流延誤
陸上交通方面，位於富山縣與石川縣交界處的304號高速公路，凌晨有多輛貨車因積雪受困，最多時約有40輛車滯留，至上午才恢復通行。
因公路積雪，日本物流業龍頭Yamato Transport已暫停受理運往北海道及石川縣部分地區的貨物，在這些地區的送貨行程也延誤。另一大型速遞公司佐川急便，在受理及送貨方面，在北海道、熊本縣、宮崎縣等地均延誤。
石川縣居民湧超市搶糧
石川縣有超市出現搶購糧食的人潮，超市需增加2成進貨量。金澤市30歲護士池田咲到當地一間超市購買日用品，受訪稱「這樣一來，4、5天不出門都沒問題了」。25歲女子部愛亦指，「買了很多冷藏食品，這幾天都不用愁了」。
北海道帶廣市積雪逾90厘米
氣象廳指出，受到日本入冬以來最強寒流影響，北日本、西日本靠近日本海的地區強降雪。截至周三早上6時，短短3個小時內的降雪量，富山縣富山市豬谷16厘米，岐阜縣飛驒市河合12厘米。
截至下午6時的6小時降雪量，新潟縣阿賀町津川37厘米，福島縣西會津町29厘米，山形縣大蔵村肘折、小國町25厘米。
此外，截至下午6時的積雪量，北海道帶廣市94厘米，富山市52厘米，金澤市22厘米，石川縣輪島市11厘米，均高於往年正常水平。富山市積雪多達50厘米，是2022年以來首度超過此水平。
寒流料達高峰
氣象媒體「Weather Map」指，這波寒流料持續至周末，周三及周四料達到高峰，多地已降下警報級大雪，部分地區降雪量創下觀測史上2月新紀錄。至周四，北陸及東北降雪量料達100厘米，四國、九州也降雪。除了大雪，北日本及北陸更迎來最大瞬間風速每秒35公尺的強風。