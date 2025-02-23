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國際
2025-02-23 17:57:10

日本旅遊｜鄉郊景點逼爆遊客 小樽及銀山溫泉飽受滋擾 採用多項措施規管遊客

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北海道小樽市街上有穿螢光背心的保安員巡邏並舉牌，防止遊客衝出馬路拍攝。(互聯網)

北海道小樽市街上有穿螢光背心的保安員巡邏並舉牌，防止遊客衝出馬路拍攝。(互聯網)

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日本於新冠疫情後迎來爆量外國遊客，包括北海道小樽市及山形縣銀山溫泉等鄉郊地區都面臨大量遊客湧入帶來的「過度旅遊」問題，令地方政府頭痛。

日本政府觀光局估算2024年訪日外國遊客總數高達約3,686萬9,900人，創有紀錄以來新高。《每日新聞》報道，北海道小樽市有大量外國遊客聚集，影響當地居民生活，跟其他觀光熱點同樣受到「過度旅遊」問題困擾。

去年有破紀錄的9萬8,678名外國人遊覽小樽並於入住當地酒店等設施。今年1月23日，一名香港女遊客在小樽朝里站附近進入路軌區拍照，遭列車撞死。

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因電影取景爆紅的船見坂，位於小樽住宅區，不少居民對遊客的行為感到不快。因此，小樽市從1月28日起，每天上午10時到下午4時安排保安人員在街上駐守，協助管理人潮，但只要保安人員不在場，進入行車道拍攝，仍人潮不斷。

小樽市政府及北海道政府、警方及交通業者等合作組成的對策協議會在2月10日正成成立，希望能在本年度(3月31日前)研究出具體對策。

北海道小樽市街上有穿螢光背心的保安員巡邏，防止遊客衝出馬路拍攝。(互聯網) 北海道小樽市街上有穿螢光背心的保安員巡邏並舉牌，防止遊客衝出馬路拍攝。(互聯網) 北海道小樽市有遊客在街上拍攝，保安員(圖左)在旁維持秩序。(互聯網) 北海道小樽市有遊客在街上拍攝，保安員維持秩序，指示遊客不要走出馬路。(互聯網) 北海道小樽市有遊客在街上拍攝，保安員維持秩序，指示遊客不要走出馬路。(互聯網) 小樽市街上有提醒不要違規泊車、擅闖民居等告示牌。(互聯網) 小樽市街上有提醒不要違規泊車、擅闖民居等告示牌。(互聯網) 北海道小樽市有遊客闖入路軌區拍攝。(互聯網) 北海道小樽市有遊客進入私人住宅。(互聯網) 北海道小樽市有遊客闖入路軌區拍攝。(互聯網) 位於山形縣的銀山溫泉。(互聯網) 春節期間，山形縣銀山溫泉不少遊客聚集街上拍攝。(互聯網) 春節期間，山形縣銀山溫泉不少遊客聚集街上拍攝。(互聯網) 春節期間，山形縣銀山溫泉有遊客在街上拍攝。(互聯網) 春節期間，山形縣銀山溫泉有遊客在街上拍攝。(互聯網) 春節期間，山形縣銀山溫泉有遊客在街上拍攝。(互聯網) 山形縣銀山溫泉有來自香港的遊客受訪。(互聯網) 銀山溫泉不少遊客聚集街上拍攝。(互聯網) 銀山溫泉有遊客聚集街上。(互聯網) 銀山溫泉停車場禁一日遊遊客使用。(互聯網) 銀山溫泉停車場禁一日遊遊客使用。(互聯網) 銀山溫泉停車場禁一日遊遊客使用。(互聯網)

時事通信社報道，遊客在船見坂的不守規矩行為日漸嚴重，包括擅自進入私人地方、違規停車及亂拋垃圾等。小樽市政府為因應華人春節，從1月28日起安排保安人員在船見坂街上維持秩序，他們均手持寫著各國語言警示語句等告示牌。

同樣地，令山形縣尾花澤市政府頭痛的是，當地知名景點「銀山溫泉」正面臨車輛過多問題。在這裡可以看到木建溫泉旅館以及煤氣燈林立的河川美景，散發出大正時代的浪漫風情，也有人將這裡視為宮崎駿著名動畫電影《千與千尋》背景的參考。

然而，銀山溫泉街並沒提供單日往返遊客使用的停車場，因此遊客常在路邊違規停車，造成交通擠塞。尾花澤市政府從去年底到今年初試辦限制自駕或乘搭的士的一日遊遊客使用停車場，呼籲他們改搭接駁巴士。儘管試辦計劃已透過市府官網、社交平台及傳單進行宣傳，但負責人表示，「說真的，我們並不清楚要如何傳達給訪日外國遊客知道」。

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地方人士感嘆，「我們希望遊客來玩，但單靠我們的力量，難以守護這裡的景觀以及居民安全」。
 

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